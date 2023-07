En Cruz Azul buscan salir de esta mala etapa

Los jugadores de la maquina, Carlos Rotondi, Rodrigo Huescas y Cristian Jiménez hablaron en conferencia de prensa sobre diversos temas que rodean al Cruz Azul, el mal inicio en liga, rumores de salida, el reencuentro con Jesús Corona y el debut en el once titular por parte de Jiménez.

El primero que tomo la palabra fue el argentino, donde hablo sobre los rumores que lo ponían fuera de la Noria.

Rodolfo Rotondi: “Ahora ya iniciado el torneo, trato de enfocarme en lo que es Cruz Azul, no estoy pensando en otra cosa, antes que arrancara uno escuchaba que llegaban ofertas, pero ninguna fue ninguna concreta, el club quería una venta, por ahora no hubo ofertas formales de ventas, ahora ya estoy enfocado en el torneo, en lo que se viene y sacar esto adelante”.

Sobre el mal momento y el rencuentro con Corona

Cruz Azul suma dos derrotas consecutivas, Carlos comento que siguen trabajando para superar estos errores y esperando con ansias el rencuentro con Jesús Corona.

Rodolfo Rotondi: “No hemos podido conseguir la victoria, es algo que nos duele, es algo que ya nos ha pasado en los torneos anteriores de iniciar así, no queremos que suceda lo que nos ha pasado de arrancar tan mal y remar detrás, estamos trabajando en los errores, para tratar de mejorar y que no ocurra lo mismo. Enfrentar a Chuy será algo especial, lo tuve como compañero, ojalá le podamos convertir muchos goles”.

Sobre enfrentar a Messi

El argentino de la maquina mostro una gran ilusión el enfrentar a Lionel Messi, siendo un sueño cumplido para Carlos. Cruz Azul enfrentara al Inter Miami en la Leagues Cup.

Rodolfo Rotondi: “Nunca me imaginé que se pudiera una oportunidad en tan poco tiempo, tengo amigos cercanos a él, pero nunca me gustar estar molestando con esas cosas, enfrentarlo sería un sueño cumplido”.

Van a ser más competitivos

Con las bajas en el plantel por estar en selección mexicana, el retraso del debut de Willer Ditta, Rotondi cree que cuando lleguen sus compañeros van a ser un plantel muy sorprendente.

Rodolfo Rotondi: “La gente opina de lo que se ve en la cancha, más allá de lo que voy a decir, tenemos jugadores que están la selección, que están lesionados, refuerzos que aún no han podido jugar. Creo que vamos a tener a un equipo muy competitivo, pero siempre lo digo este club no puede tomarse atribuciones como perder los primeros partidos, más allá de no estar completo el plantel, tenemos que salir a ganar, es un club que te demanda eso, cuando tengamos plantel completo seremos mucho más competitivos”.

Foto: Cruz Azul

El sueño europeo sigue intacto

Rodrigo Huescas comento sobre el interés que hay de algunos equipos en Europa hacia su persona, donde el jugador celeste se mostró tranquilo, esperando que en algún momento se le pueda dar la oportunidad de irse al viejo continente. Aclarando que en México hay mucho talento para que muchos más jugadores puedan irse del país.

“Al final es un tema que se tiene concretar muchas cosas, yo estoy muy contento acá, he hablado con mi representante, en cualquier momento sería muy bonito irnos, sea hoy o mañana al sueño europeo, estoy contento aquí, mientras este aquí en Cruz Azul voy a portar lo máximo a la playera, quiero crear una bonita historia acá”.

“Va ser más atractivo ir a Europa, dar ese salto directo, la MLS se ha vuelto más competitiva, lo hemos visto con la selección de Estados Unidos, el nivel de aquí es bueno, México es potencia, es muy importante dar ese salto acá en México, acá hay mucha potencia para irse a otro continente”.

“Siempre voy a mantener la ilusión de poder salir, todos quisiéremos jugar en el fútbol europeo, en otro conteniente, hoy en día estoy muy enfocado en Cruz Azul, quiero aportar todo lo que tenga al equipo, cuando se venga algo claro ya veremos si lo tomamos o no”.

Contento por el momento que vive

Para finalizar el canterano de 20 años, Cristian Jiménez se sintió muy feliz por la confianza que le está dando el cuerpo técnico y sintiéndose respaldado por sus compañeros.

“Mucha felicidad y orgullo, es por lo que uno trabaja toda su vida, una oportunidad así, la confianza del grupo y del profe estuvo, eso ayuda mucho, en todo momento el grupo me acobijo, al final del día la actitud, el hacer mejor las cosas, hay que esforzarnos en esa parte”.

Cruz Azul enfrenta a Tijuana este viernes 14 de julio en el Estadio Caliente, siendo el último juego de liga, para dar inicio su participación en la Leagues Cup.