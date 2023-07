Cruz Azul: Explotó la bomba Tuca Ferretti

Este lunes 17 de julio se vivió un lunes más de los conocidos “Lunes de Tuca”, donde el técnico brasileño dio su conferencia de prensa, hablando de diferentes temas que rondan al equipo celeste, aparte que exploto Ferretti por una supuesta acusación que falta a los entrenamientos.

“Si van hablar de mí, hablen con seguridad, no sean chismosos, pero una cosa es que me critiquen como dirijo u como mis equipos juegan, esto no tengo duda, pero difamarme no lo acepto, pero si no lo puedes comprobar, yo me quedo con la boca callada, porque soy hombre, si digo algo alguien, o si me dicen, él dijo, yo no soy chismoso, soy hombre, como hombre me tengo que hacer respetar, no te permitió, lo que tu andas diciendo si no lo puedes comprobar, eres un mentiroso y me estas difamando, no te lo permito, no me digan que un jugador o tres, Tuca él te está diciendo, si alguien habla de ti, te voy a decir de frente él te está diciendo, lo que tú me estas acusando, eres mentira, no lo puedes comprobar, esto no te lo permito, en otros países es motivo de demanda, si no me conocen investiguen, quedamos claro”.

Sobre el juego ante Miami

Ferretti hablo sobre el próximo juego ante el Inter Miami, equipo dirigido por el Tata Martino junto con su refuerzo bomba Lionel Messi.

“Ellos tienen 11 y nosotros cuantos tenemos entonces están parejos los gallos, el hecho que se pare la liga para este torneo, lo tienes que tomar de la mejor manera, no podemos hacer nada, debe servir, es un torneo nuevo. Los equipos que pasan sacaran un mayor beneficio, porque jugaran con equipos importantes. A cambio los que quedan eliminados estarán en modo de entrenamiento, está prohibido conseguir partidos amistosos y vamos ir con ganas de seguir pasando, para que nos dé el ritmo de juego”.

“Para este torneo ya vamos a tener el plantel completo, el regreso de los dos campeones, vamos a buscar mejorar nuestro nivel, sabemos de los equipos que enfrentaremos que tiene una racha negativa como nosotros, no debemos confiarnos, la mentalidad será distinta, espero que podamos mejorar en lo futbolístico”.

“Es una oportunidad, un torneo nuevo, pero nosotros para disputar un torneo o partido tenemos que mejorar mucho, tenemos cero puntos, un gol a favor, seis en contra, no puedo engañar a nadie, nosotros tenemos que mejorar para tener chance, Messi no va jugar solo, nadie gana o pierde solo”.

El mal inicio de Cruz Azul

Tuca acepto de un mal inicio y no es el único que ha tenido en su carrera, aparte que entiende que su afición no está contenta con este paso para el olvido en la liga, esperando que en la Leagues Cup tenga una nueva cara y mejoren.

“Nos falta un poco de memoria he tenido inicios malos, como estos, en 32 años se nos olvida ciertas cosas, todos los días trabajo, buscar con los jugadores el entendimiento, buscar que los jugadores a base de comunicación que estén bien, los que están contentos son los que inician, los que están de suplentes tienen un malestar entendible porque todos quieren jugar, buscamos que haya una competencia interna, ha habido muchos cambios, los jugadores que pueden ser titulares no están, a partir de mañana tendremos grupo completo, todos nos llevamos bien, pero uno tiene que tener una decisión, junto con Memo y Joaquín tomamos una decisión”.

“Hemos quedado a deber, llevamos 3 partidos perdidos, lo único es no perder la estabilidad, hay un riesgo de malestar, despido, mi afición está molesta con 3 derrotas, si nosotros estamos molestos con nosotros mismos, imagínate nosotros”.

Le encanta Messi

El Tuca aclaro que le gusta mucho Messi, reconociendo al argentino como persona y sorprendiéndose por el efecto que trae el diez de Miami.

“El boleto costaba 30 dólares, pasa a costar 600 esto es el efecto Messi, yo ya tuve oportunidad con la selección enfrentara Lionel, es un súper jugador, a mí me encanta y a millones por lo que ha hecho, si se puedo pedirle una foto con mi hijo si me da chance, no es el futbolista, es el ser humano, es ejemplar como humano y súper como futbolista, cuando mis jugadores estén en el campo, chido Messi, mi reconocimiento, pero a ver dónde sale más correa”.

¿Qué se viene para Cruz Azul?

La máquina enfrentará este viernes al Inter Miami, el partido será en Estadio Lockhart a las 18 horas. Los celestes cerrarán filas para viajar al territorio americano a mitad de semana y enfrentar este duelo que estarán en los ojos de muchos.

El partido lo podrás ver por la plataforma de Apple TV, para todos los países. Si no cuentas con este sistema en televisión abierta en Azteca 7, en los Estados Unidos por Univisión.