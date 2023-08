Fracaso celeste en los 16vos de la Leagues Cup

Charlotte elimina a los celeste para consumar un fracaso más para la Liga MX, los cementeros no lograron derrotar al cuadro de la MLS y han quedado eliminados de la Leagues Cup 2023.

Charlotte y Cruz Azul se vieron las caras en los 16vos de final de la Leagues Cup, ambos equipos con el único objetivo de instalarse en la siguiente ronda.

El primer tiempo inicio muy lento, con dos equipos que se estaban estudiando y no creaban muchas jugadas de peligro, los celestes dieron chispazos con la velocidad de Uriel Antuna pero no lograban abrir el marcador, y no encontraban claridad en la última zona del terreno de juego.

Charlotte por su parte buscó con contragolpes crear jugadas de peligro, pero los cementeros se defendieron de muy buena forma, en la primera parte hubo muy poca actividad y de esta forma con el empate sin goles se fueron al descanso.

Para la parte complementaria los dos equipos modificaron, y se vieron mucho más ofensivos, Tanto Cruz Azul como Charlotte tuvieron llegadas muy importantes, con centros y balones que se fueron desviados, pero ninguno con el peligro suficiente para crear el gol que les diera el triunfo en los 90 minutos.

En los minutos finales Cruz Azul presionó pero no fue suficiente y este partido se tuvo que definir en la tanda de penales para saber quien clasificaba a los Octavos de Final.

Finalmente en la tanda de Penales con buenos cobros Charlotte derrota 5-4 a Cruz Azul para clasificarse a los Octavos de Final de la Leagues Cup.

Cruz Azul regresará a la CDMX a la espera de ver que sucederá con el futuro del estratega Ricardo Ferretti, habrá una evaluación por los malos resultados en la Liga Mx y la temprana eliminación en la Leagues Cup y por reglamento no podrán tener partidos de preparación rumbo a la jornada 4 de la Liga Mx.

Por su parte Charlotte enfrentará a Houston Dynamo el próximo Lunes dónde buscarán seguir en el torneo y clasificar a los Cuartos de Final del torneo Concacaf.