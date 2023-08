Tuca Ferretti: "Nos faltó contundencia"

Luego de la derrota de Cruz Azul ante Charlotte FC, Ricardo Ferretti declaró que sus jugadores deberán trabajar para mejorar su definición tras la eliminación de 'La Máquina' en la Leagues Cup, así como del futuro que le espera a este torneo.

"Yo le veo buen futuro, como la primera edición las cosas son adecuadas y naturalmente los equipos que quedan eliminados tienen cierto detalle, ahora tenemos que regresar y esperar a que termine el torneo, solo vamos a tener dos semanas y media de entrenamiento".

Asimismo, el técnico celeste aprovechó para hacer hincapié sobre el tiempo que tienen para corregir.

"Tenemos que aprovechar estas dos semanas para mejorar los aspectos que nos hacen falta, uno queda con amargura por lo que hacen los muchachos durante casi cien minutos, pero no podemos culminar, esto nos duele mucho porque se jugó bien contra un rival que tiene cosas buenas, pero nosotros no concretamos".

Foto: Leagues Cup

Tuca no culpa al tiempo

Sobre el tiempo para preparar los partidos en este torneo, 'Tuca' dejó en claro que el tiempo no era inconveniente.

"La contundencia ha sido el problema, los otros aspectos están funcionando, de forma global, en un entrenamiento no puedes dedicarte únicamente a la contundencia y al siguiente partido te meten dos goles y entrenas puro aspecto defensivo, no es así. Si hablamos de recuperación de balón y ocasiones generadas, fuimos amos y señores del partido, pero no concluimos y estamos eliminados".

Ferretti también respondió sobre los cambios realizados en el partido.

"Yo puedo tener veinte(cambios), planeo los partidos para empezar con once y terminar con once, ¿por qué te tengo qué cambiar si estás haciendo las cosas bien?, yo soy a la antigua, antes no había cambios, solo jugaban once y si uno se lesionaba, así se quedaba, así soy de terco"

La comparativa entre MLS y Liga MX

Finalmente, Tuca hizo un diagnóstico sobre la situación que está viviendo la Liga MX en la Leagues Cup.

"Nosotros hemos jugado tres partidos de liga desde la pretemporada, apenas nos estamos conjuntando y ellos tienen más de treinta juegos, el futbol norteamericano ha evolucionando muchísimo, no solo a nivel clubes sino a nivel de selección, todavía se piensa que México es el gigante de la zona y eso ya no existe, se tiene que tener mucho respeto a los rivales".

Ahora Cruz Azul deberá esperar la conclusión de la Leagues Cup para volver a la acción en Liga MX, los celestes aún esperan cerrar el mercado de fichajes de forma activa y mejorar su rendimiento tras este descalabro.