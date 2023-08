Querétaro gana y sigue avanzando

En punto de las 18 horas (hora México), Querétaro visitó al New England en busca de calificar a los cuartos de final y ser uno de los pocos equipos mexicanos que continúan en el certamen.

El partido arrancó bastante movido, al minuto 3 Petrovic atajaba un trallazo de Camilo Sanvezzo evitando que cayera el primero de la noche.

Para el 19', ahora era New England el que avisaba con un buen disparo de DeJuan Jones, pero el balón termina estrellándose con el travesaño del arco resguardado por Tapia.

Tras media hora de juego, ambas escuadras pisaban las áreas rivales, pero el esférico no entraba entre los tres palos, entre los porteros, las defensas y la mala puntería el esférico no visitaba ningún arco.

Ya para el complemento, los queretanos sorprendieron tras un minuto transcurrido, Jaime Gómez recibía el balón dentro del área y lo impactaba de cabeza poniendo el primero de la noche, mismo que anulaba la asistente por fuera de juego. Sin embargo, tras la revisión del VAR, se terminaba dando por válido el gol dándole la ventaja a Querétaro.



En el minuto 60, Gallos volvía a avisar con un disparo de Camilo Sanvezzo, pero Petrovic volvía a aparecer al fondo para evitar que llegara el segundo.

Al 73' aparecía dentro del área Ian Harkes con un remate de cabeza, pero su cabezazo terminó esfumándose por la línea final, un minuto más tarde Omar Mendoza no pudo rematar al arco de Petrovic, perdiéndose del segundo de los mexicanos.

New England se hacía presente en el marcador al 78' con Bajrakterevic descontrolando a la defensa, dando media vuelta y mandando tremendo cañonazo dónde Tapia no logró evitar que el esférico entrara.

El partido siguió su ritmo, peor ninguno de los equipos logró desempatar el encuentro, culminando así la parte regular, por lo que el pase a octavos se definió en la tanda de penales.

Por parte de Querétaro dispararon Ángel Sepúlveda, Kevin Ecamilla, Jonatan Torres y Federico Lértora, mismos que anotaron; para el New England los encargados de cobrar fueron Vrioni, Polster, DeJuan Jones Hill y Ian Harkes, sin embargo Fernando Tapia se encargó de evitar que los disparos de los últimos dos jugadores entraran, dándole así el paso a Gallos.

Querétaro jugará los octavos de final el próximo sábado 12 de agosto, el rival aún está por definirse.