André Jardine: "El criterio no es igual"

La noche de este martes, el Club América visitó a Nashville en los Octavos de Final de la Leagues Cup, encuentro que se disputó en el Geodis Park y que culminó con un empate a dos goles, definiendo al vencedor desde la tanda de penales en la que el cuadro norteamericano se impuso 6-5.

Posteriormente, el técnico azulcrema, André Jardine, compareció ante los medios de comunicación en conferencia de prensa, en la que externó su sentir tras la eliminación del cuadro de Coapa.

"Es una noche durísima por las formas en que las cosas acontecieron, al final nos faltaba muy poco tiempo y aún cometemos errores importantes. En eliminatorias hay que aprender a cerrar partidos, hay momentos que se tiene que tener la experiencia suficiente para no regalar ningún tipo de oportunidad, de no cometer errores importantes. No hay que lamentarse, hay que aprender de esto. Nos vamos a llevar muchas lecciones, muchos aprendizajes de este partido, de este torneo, pero este momento es de una tristeza bastante grande".

Asimismo, el estratega brasileño aprovechó para mencionar las peculiaridades del torneo internacional, que además de disputarse en su totalidad en tierras estadounidenses, ha dado mucho de qué hablar sobre una presunta tendencia en los arbitrajes a favor de los equipos de la MLS.

"Estoy muy tranquilo, es un torneo muy raro creo que tal vez el único en el mundo donde tú juegas muchos partidos eliminatorios siempre en la casa del rival, siempre con todas las circunstancias en contra desde el primer partido. El criterio no es bueno, no es igual, la primera que sería a nuestro favor dentro de este torneo, el VAR va a analizar y se queda casi 10 minutos mirando, tal vez buscando algo que no existía en un penal clarísimo sin necesidad del VAR; también hay un penal en el gol de Diego Valdez, una barrida con el brazo totalmente extendido en posición no natural del cuerpo, por suerte acabamos haciendo el gol pero era otro penal; en muchos más es de falta, de tarjetas".

Foto: Club América

Además, el oriundo de Porto Alegre aseguró que no existe ningún pretexto para justificar la eliminación de las Águilas, pues al final fueron víctimas de sus propios errores.

"Para mí no es excusa, vamos a procurar nuestros errores y crecer con ellos, el sentimiento es un poco de inclinación de sentir que los criterios por lo menos en estos cuatro partidos, no solo hoy, no fueron nada buenos, siempre en contra de nosotros. No fuimos eficientes frente a la portería y cometimos dos errores importantes que nos costaron. En el segundo gol nos faltó experiencia en un momento tan decisivo del partido. En el inicio del torneo la sensación era que estábamos en desventaja, hoy al final para mí somos más intensos, somos más dinámicos, producimos más, merecimos en los noventa minutos la victoria, no hicimos el mejor partido que este grupo puede hacer pero hicimos un buen partido, no tan eficientes, más generando, presionando, siendo intensos".

Por otro lado, Jardine también dio su respectivo mérito al equipo rival: "Nashville es un buen equipo, con jugadores rápidos en pelotas largas, con un delantero muy bueno, sabíamos que era un equipo muy fuerte en pelotas paradas y es un tema que América tiene que mejorar, sabemos de eso, acabamos sufriendo un gol".

Las bajas de América en la Leagues Cup

En cuanto a las ausencias que sufrieron las Águilas a lo largo este torneo por lesión, tratándose de Henry Martin y Diego Valdés, el estratega carioca reconoció que son jugadores importantes dentro de su plantilla, pero confía en que podrá recuperarlos de cara al siguiente compromiso en la Liga MX.

"Con Henry (Martin) jugando tenemos un goleador, un jugador que tiene una incidencia ofensiva impresionante, no necesita de tres pelotas para meter una, claro que nos hace falta, encontramos en el primer partido tal vez nuestra mejor actuación con los dos juntos (Henry y Quiñones), después no pudimos. Con Diego (Valdés) también tuvimos todo el cuidado para no sobrecargarse, estaba en nuestra cabeza para 30 minutos intensos como hoy, puede marcar diferencia, es un enganche que pisa mucho el área, que finaliza, que te genera".

Finalmente, Andre destacó el compromiso y calidad con el que cuenta en su plantel, al tiempo que aseguró que irán de menos a más conforme vayan trabajando y mejorando.

"Los equipos tienen que ser completos, tienen que defender bien, tienen que saber presionar, tienes que saber cerrar cuando el partido te lo pide, tienes que saber jugar con un hombre menos o con un hombre más, tienes que encontrar variantes y saber usarlas, América está en construcción, en momentos capitales tiene fallas pero es ahí que tenemos que aprender, es un grupo muy noble con jugadores con mucho compromiso que quieren dar alegrías a la afición", sentenció Jardine.