Joaquín Moreno se encuentra listo para este nuevo reto en Cruz Azul

El técnico mexicano, Joaquín Moreno comento lo siguiente sobre esta gran oportunidad que ha recibido, después de hacer un gran recorrido como entrenador en las diferentes categorías de Cruz Azul.

“Es agradecer la oportunidad, uno siempre anda buscando, agradecido con esa confianza, a pesar que he hecho unos interinatos, hoy se me pretende dejar todo el torneo, a palabras sabias de Ricardo, todos estamos interinos porque dependemos de resultados, comprometido por el desafío que tengo, con el reto de mi carrera, consolidar algo que yo he batallado, espero que todo ese conocimiento que tengo lo pueda trasladar al club”.

Confiando en su potencial

Joaquín aseguro que confía en su capacidad, siendo un técnico con más seguridad, donde va tratar que generar confianza con su equipo y tratar de levantar al equipo.

“La capacidad confió, este último interinato yo me sentí con más seguridad, tengo la capacidad, tengo una labor con el grupo, es normal que genere desconfianza, tratare de cerrar el grupo, que ellos se siente respaldados, si trabajamos en equipos nos va ir bien, hay un entorno complicado, tratar de levantar donde está el equipo.”

¿Cómo va jugar Cruz Azul?

Dentro del modelo de juego, Joaquín no se adelantó a decir su idea, pero comento que será un modo que logre que sus jugadores se sientan representados y puedan revertir la situación.

“La idea es enfocarnos en un modelo de juego, a ellos enfocarlos hacia el trabajo, a medida que yo pueda enfocarlos en un modo de juego, que nos sentamos dignos de representar y podamos revertir esta situación.”

Foto: Cruz Azul

Deben trabajar en lo emocional

Sobre el momento anímico con el equipo celeste, Moreno aseguro que esa va ser un gran reto el buscar que sus jugadores tengan confianza en sí mismos, conectado a que él mismo les brindara ese apoyo, para tener buenos resultados en el regreso de la liga.

“Cuando las cosas no van bien te causan enojo, nosotros tendremos que tener una estabilidad emocional, tenemos que ir de a poco dándonos esa confianza, brindándoles esa confianza que se empiecen a soltar, que son jugadores que tiene una gran calidad, es convencerlos y creer en ellos. Que de a poco la podamos ver reflejada con resultados”.

Se busca el 9 celeste

Sigue la novela en la Noria sobre el futuro de varios jugadores, aparte de la búsqueda del ansiado 9 que aún no llega, lo que derivo a Joaquín a no adelantarse sobre algún refuerzo.

“Es una necesidad que tiene el plantel, de un centro delantero, al final esta Diber, de mientras buscaremos con un chico de la sub 23, si no buscaremos rotar a alguien, se habló con la directiva que lo más pronto posible se va buscar ese 9”.

¿Qué se viene para Cruz Azul?

Los celestes regresaran a la acción en la Liga MX en la jornada 4 ante el Santos Laguna como locales, aún sin horario por definir, esto debido a que se espera que termine la Leagues Cup.