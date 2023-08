Cruz Azul: Erik Lira asegura que ellos son los culpables

Erik Lira habló este medio día con los medios de comunicación dando su sentir de la situación que ha pasado con Cruz Azul, aparte del cambio de entrenador con Joaquín Moreno. Además, su rendimiento que ha tenido en las últimas jornadas, esperando que regrese su mejor versión.

¿Cómo se han sentido con Joaquín Moreno?

Lira comento que ha sido duro estos días en el nuevo mando de Joaquín, respaldando al técnico mexicano, quien busca lo mejor para el club.

“Han sido dos semanas muy buenas, de mucho trabajo, el profe Joaquín es alguien que sabe mucho, que quiere mucho a la institución y que quiere lo mejor para el equipo”.

La mejor decisión

Para Erik fue la mejor decisión tener alguien de casa en esta nueva etapa de Cruz Azul. Asegurando que el profesor Moreno le puede sacar la mejor versión a todos sus jugadores.

“Yo creo que sí, Joaquín es alguien que quiere la institución, que sabe mucho de fútbol, alguien que siempre está viendo que mejorar, gente como él necesitamos hoy en día, es alguien que nos puede sacar mucho provecho a todos”.

Foto: Cruz Azul

El pasado les dejo una lección

Las malas experiencias del pasado le han dado un buen aprendizaje a Cruz Azul y así lo dejo en claro el mediocampista de la máquina.

“También la situación que estamos pasando, pero nos sirvió que estamos a tiempo, hay que cerrar filas porque el torneo es largo, tenemos la oportunidad de hacer cosas largas”.

Aprendiendo de los errores

Erik Lira fue cuestionado sobre su rendimiento, donde el joven futbolista mexicano aclaro que está trabajando para dar su mejor versión para ayudar el equipo. Aparte de tener ayuda personal desde lo psicológico y físico.

“Yo voy a seguir siendo el mismo donde me toque, a veces me toca estar adentro o afuera, yo voy a dar mi mejor versión, siempre voy a tratar de dar lo mejor, si caí en un bache, fui el primero en darme en cuenta, tengo que trabajar en lo que falta, soy un soldado más para la guerra, donde me toque estar yo voy estar”.

“Estoy trabajando en todos los aspectos, estoy con un psicólogo, con un chef, con un entrenador, estoy preparándome de la mejor manera, yo siempre voy a querer crecer, siempre voy a buscar en que mejorar, no todo es tan bueno, hay que darse cuenta y regresar a las bases y empezar de cero. Estoy trabajando para regresar en mi mejor versión”.

Foto: Cruz Azul

Quieren salir de la mala racha

En la Noria saben el mal inicio que han tenido y donde ellos mismos buscan salir de este bache, buscando las alegrías y resultados para la afición.

“El equipo esta fuerte. Nosotros somos los primeros que queremos salir de esto, que el equipo este en los primeros puestos, estamos muy comprometidos, estamos muy sólidos, estamos con la apertura de lo que venga de poner la mejor cara y dar la mejor versión”.

La máquina busca su revancha

Además, Lira afirmo que el club debe estar en las primeras posiciones, esperando que puedan tener su revancha este fin de semana, cuando se reinicie la Liga MX.

“Cruz Azul tiene que apuntar para cosas grandes, sacamos conclusiones, aprendimos, el fútbol da revanchas, tenemos una revancha pronto, la queremos sacar adelante y queremos que el equipo vaya bien”.

Quieren un técnico estable

Después de la salida de Tuca, el Potro y otros técnicos que han pasado por el banquillo de Cruz Azul, Lira cree que es mejor tener alguien estable que estar cambiando de entrenador.

“El fútbol es de resultados, hay que aprovechar el hoy porque mañana no sabemos si vamos estar. No nos gusta tener un profe un tiempo, luego a otro, cada uno tiene sus ideas, su personalidad y uno quiere estar en un lugar estable”.

¿Qué se viene para Cruz Azul?

La máquina va enfrentar a Santos este domingo en el Estadio Azteca, en punto de las 17 horas. Partido correspondiente de la jornada 4. Después va enfrentar de visita a Pachuca el miércoles 23 de agosto, en la fecha doble de la Liga MX.