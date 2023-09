Veljko Paunović: “Yo no me rindo y aquí estoy para aguantar lo que haga falta”

Las Chivas de Guadalajara cayeron 4-0 en el Clásico Nacional frente al América. Los cuestionamientos sobre este resultado no se hicieron esperar en el entorno rojiblanco sobre jugadores y cuerpo técnico. El estratega serbio estuvo en conferencia de prensa donde asumió los errores, pero, sobre todo, puso mayor énfasis en que a su equipo le faltó controlar mejor las emociones.

En un balance general sobre lo que fue el juego, el técnico rojiblanco primeramente pidió tranquilidad y aceptó que el plantel se encuentra asimilando el juego, pero reconociendo que son un grupo fuerte.

“En primer lugar, pido calma. El vestidor está dolido y absorbiendo esta derrota, pero somos un grupo fuerte. Creo que hemos empezado bien los primeros 20 minutos, concedimos el gol de una manera inocente y de ese golpe no nos pudimos levantar hasta la segunda parte. En el complemento empezamos bien hasta que nos metieron el tercer gol”.

Brian Rodríguez y Antonio Briseño en disputa por el balón. (Foto: Imago7 / Etzel Espinosa).

Paunovic lamentó que, por no gestionar mejor las emociones, el plan de partido se vinera abajo. Reconoció que no es la primera vez que les ocurre, pues fue ante Rayados donde también tuvieron el mismo problema.

“Creo que en los primeros 20 minutos, el América estuvo muy cómodo, cuando concedimos el primer gol no supimos controlar las emociones y nos venimos abajo; no es la primera vez, cuando enfrentamos a Monterrey nos pasó lo mismo, esta es la segunda, y pasa después del tercer gol; empezamos a ir como locos hacia adelante. Más que luchar, es competir”.

El técnico del rebaño se mostró dolido con toda la afición y dejó un claro mensaje de que seguirá trabajando:

“Estas son situaciones que duelen más, sobre todo por nuestra gente que ha venido al estadio, pero yo les digo una cosa, de derrotas como esta, salen grandes victorias. Si somos capaces de mantenernos tranquilos, unidos y aprender de esto, yo soy el primer autocrítico, tengo varias cosas apuntadas para que todos mejoren, y para eso voy a exigir. Yo no me rindo y aquí estoy para aguantar todo lo que haga falta”.

(Foto: Imago7 / Eloisa Sánchez).

También fueron cuestionados algunos futbolistas de los cuales su rendimiento no ha sido el más sobresaliente y de los cuales Pauno acepta que cada uno debe de mejorar. No dejó de lado que no ha sido fácil la adaptación del exjugador del PSV Eindhoven, Erick Gutiérrez, en su regreso al futbol mexicano; no obstante, también reconoció que hay jugadores que vienen trabajando de buena manera y que debe buscar el balance.