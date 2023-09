Siboldi: “Nos vamos a preparar para ganar”

El jueves en la mañana, Siboldi opinó durante la conferencia de prensa pre partido sobre el partido contra Rayados en la jornada 9, de la importancia de este enfrentamiento y sobre las condiciones de ambos equipos.

TigresOficial

Declaraciones

Primero habló sobre el status del mediocampista Sebastián Córdova que se tenía dudas de su participación en el clásico Regiomontano. Además platicó de la importancia de disputar este partido y qué se juega en este clásico.

"En lo de Seba está elegible, está para jugar, así que definiremos en estos días el plantel o el equipo que iniciará el sábado. Lo otro, nosotros realmente, en opinión muy personal, nunca preparo un partido para empatar o para especular un resultado, siempre lo preparo para ganar. Estamos trabajando para ganar, tenemos el plantel, tenemos los jugadores, tenemos la capacidad, tenemos nuestra afición, que no se le puede faltar el respeto y a la institución, mucho menos. Entonces, por parte nuestra nos vamos a preparar para ganar el partido. Después del fútbol, todo puede pasar con el momento que rueda la pelota, todo puede pasar, pero en la semana nos preparamos para ganar el siguiente partido y hoy toca rayados el siguiente partido."

Después platicó de no confiarse ante las bajas de los Rayados, de lo importante que es apoyarse como equipo y espera que el juego sea muy entretenido. También habló de la importancia de dejar las cosas en el campo y que se disfrute lo más que se pueda el partido.

“Yo creo que ambos equipos saldrán al campo pensando en poner el once inicial buscando ganar el partido. Entonces, sea quien sea, creo que Rayados tiene un plantel suficiente como para poder tener las diferentes variantes ante las posibles bajas, al igual que nosotros nos hemos tenido que revolver en algunas circunstancias en buscar el apoyo también de algunos jóvenes para que en circunstancias de que no han por lesiones no han podido participar algunos jugadores y seguir adelante seguir con lo que tenemos el plantel que tenemos nosotros creo que es que es vasto y que podemos echar mano y muy confiable. Después que se dé el partido, como tú dices, que pueda ser chato o que pueda ser muy parejo, bueno, eso te lo va a dar el ritmo del partido, la dinámica con la que se juegue, las intenciones que pongan los jugadores dentro del campo, Pero desde antes, al momento que empieza el partido, lo que nosotros podemos darle siempre van a ser herramientas para poder ganar y que sea un buen espectáculo y que la gente disfrute de un buen espectáculo. Y esperemos que este no sea la excepción, que sea un buen partido y que no haya problemas en la tribuna o fuera del estadio, que también es importante que la rivalidad que hay se quede dentro del campo.”

Por último, habló de las incorporaciones de nuevos jugadores a ambos equipos y del buen trabajo de los cuerpos técnicos al reforzar las plantillas con personas de buena calidad. Dando por último un mensaje de que serán un gran enfrentamiento y que lo mejor de ambos equipos estará en la cancha el sábado.

“Sin duda que es muy loable el esfuerzo que hace la directiva en reforzar a su equipo y creo que tanto ellos como nosotros hemos tenido incorporaciones importantes. La mayoría de ellos han sido jugadores con mucha trayectoria, a diferencia de nosotros que estamos apostando también a jóvenes con experiencia que han tenido trayectoria a nivel internacional. Creo que ambas directivas han hecho un gran esfuerzo para reforzar los planteles con diferentes objetivos, pero bueno, dadas también por las circunstancias que les tocó vivir a ellos el torneo pasado. Entonces es entendible que busquen en este siguiente torneo estar en los primeros lugares, ser protagonista y buscar salir campeón. Entonces reforzaron, creo, acorde a sus necesidades y con jugadores de mucha calidad, sin lugar a dudas. Entonces eso es muy bueno para la ciudad, es muy bueno para la gente, digamos, equipos, que el esfuerzo que están haciendo las directivas se vean reflejados en los partidos y por ende en los marcadores, en los resultados. Creo que eso es muy bueno, como te repito, y esperemos que eso se vea reflejado en el campo, que sea un muy buen espectáculo y que la calidad de ambos equipos se muestre y se demuestre en este Clásico.“