Paunovic: “Acepto toda la responsabilidad y seguiré”

Chivas, en plena racha de malos resultados, cae en casa ante un Mazatlán que se vio mejor en la cancha, los errores del equipo rojiblanco costaron los goles, y como están las cosas da la impresión de que pueda seguir el mal momento, tal parece que la única forma de sacar la victoria sería en el escritorio por una posible alineación indebida de los cañoneros.

Chivas se vio inoperante ante un rival que, en el papel, sacarle los tres puntos no sería complicado, fueron los errores del equipo rojiblanco los que terminaron por pesar en el duelo, ya que los visitantes supieron aprovechar las fallas para convertirlos en goles, mentalmente ele quipo se fue par abajo y no lograron levantarse

Habló el entrenador rojiblanco tras la derrota

Sobre el partido estas fueron las palabras del entrenador rojiblanco:

“Aceptamos totalmente la culpa, es un golpe muy duro, es algo que se asimila muy difícil y aquí estamos para ar la cara, acepto toda responsabilidad y seguiré mirando siempre desde el lado del director técnico que siempre busca la mejora, hoy hubo un factor que es el cansancio, el rival tuvo un día más, se preparó muy bien, sin quitarle el mérito, esos son algunos hechos, la verdad nos costó mucho, no tuvimos frescura, después cometimos errores que el rival aprovecho muy bien, no defendimos bien estas jugadas”.

Cae Chivas en casa/ Imagen: Chivas

Tras cinco partidos sin conseguir la victoria, Paunovic reconoció que el equipo pasa por mal momento:

“Teníamos muchas llegadas, pero nada claro, piernas muy pesadas y consecuentemente el resultado nos pesó mucho más que las piernas, en ese aspecto nosotros pensamos que tenemos que aceptar las críticas, asumir que no estamos en un buen momento, pero yo no dejo de confiar en este grupo, a mí este grupo me ha demostrado la capacidad que tiene y seguiré trabajando junto con mi gente para recuperar este momento, recuperar los buenos momentos y volver a alinearnos con la afición”.

La presión del equipo es mucha y Paunivoc es el principal señalado por la afición, por lo que se le preguntó sobre la preocupación que pudiera tener tras esta complicada derrota:

“No tengo el rostro caído, pero desde luego que no me alegro por los momentos que hemos estado pasando, todos los grupos tienen momentos como este, grupos que son capaces de superarlos y de unirse y sacarlo adelante, evidentemente se desarrolla el siguiente nivel que es requerido para ser un equipo grande”.

Se dice que Mazatlán alineó a un jugador que aparentemente acumuló cinco tarjetas amarillas, por lo que debería haber tenido una suspensión, en caso de confirmarse, Chivas podría llevarse los tres puntos en el escritorio, tal como lo hizo Tijuana hace algunas jornadas y Atlas hace algunos torneos, así se expresó el entrenador rojiblanco:

“En cuanto al reglamento, me consta que hay una situación sobre la alineación indebida por el tema de las tarjetas, pero la verdad es que no es mi trabajo y ni me quiero mojar o meter”.

Las malas noticias continúan en Chivas y es que su refuerzo estrella para este torneo, tuvo que salir de cambio debido a una molestia en el pie:

“Guti tiene una lesión en la fascia del pie, eso le impidió continuar y lo tuvimos que sacar, creo que ha hecho muy buen partido, se ha sacrificado mucho, el esfuerzo que supuso jugar estos partidos en tan poco tiempo, creo que es una de las consecuencias, la lesión no sabemos cuanto tiempo pueda estar de baja, ese informe se los vamos a dar en cuanto sepamos”.

🔥 ¡VAMOOOOOOOS! 🔥



A unos minutos del silbatazo inicial, así calentamos en nuestra casa 🔴⚪️ pic.twitter.com/xHja9OtDNM — CHIVAS (@Chivas) September 27, 2023

Alexis Vega fue abucheado al entrar a la cancha en el duelo ante Pachuca, esta noche la gente le volvió a expresar su descontento con el aporte que ha tenido en el equipo:

“Alexis, como todos, estamos intentando, se ha creado, una situación desde fuera hacia nuestro grupo y nosotros somos digamos, los primeros que somos responsables, por eso, es muy fácil, la gente se olvida de las cosas, acepta las sugestiones que hay afuera, del entorno y empiezan a dudar, esas dudas lamentablemente afecta a la gente, no solo de Alexis, a todo el grupo le ha afectado el ambiente que se ha creado alrededor”.

Paunovic pretende recuperar al equipo confiando en la gente de experiencia:

“Hay líderes en el vestuario, gente muy capaz de sobreponerse de esta situación, a estos veteranos que han pelado y tienen mil batallas, seguramente nos vamos a apoyar en esa gente, pero es el grupo, este equipo, lo más fuerte es la unión del grupo, trabajo y convicción, lamentablemente hemos sido duramente castigamos por nuestros errores, hoy y en partidos pasados, vuelvo a ver cosas que podemos mejorar, que son cosas técnicas, hay cosas que tienen que venir, un ambiente donde la fricción puede ayudar, pero que no se convierta en frustración, yo quiero ver gente que tenga rabia, que dé el paso adelante, por Chivas, por el equipo y lo que somos, para dar el paso es necesario que venga desde dentro y uno tiene que sentir la derrota y el dolor, convertirlo en combustible, eso se manifiesta por acciones, esas acciones vamos a irlo buscando, generar cosas dentro del grupo donde se puede manifestar la mejora y levantar el ánimo y la positividad”.

Sin duda, el entrenador rojiblanco, pretende darle la vuelta a esta situación, con tan solo siete partidos por disputar, Chivas aún puede cerrar de mejor manera el torneo y clasificarse, pero la reacción debe llegar desde los jugadores para que la gente vuelva a confiar en el equipo, Paunovic pretende confiar en la experiencia de los jugadores para lograr su objetivo.