Veljko Paunović: “Este puede ser el momento del resurgimiento”

Las Chivas de Guadalajara han dado un respiro al superar por goleada al Atlas en el Clásico Tapatío para salir de la mala racha en la que se encontraban. En una semana complicada donde se hablaron de indisciplinas y donde además se sumaron especulaciones de una posible la salida del entrenador Veljko Paunovic para dirigir al Almería de España, el Guadalajara recuperó la confianza y sacó un resultado ‘memorable’, dicho por su técnico.

A pesar de la victoria, primeramente, Paunović mandó algunos de ánimo; al kinesiólogo del equipo, a Raúl Rangel quien tuvo que salir en el primer tiempo por un duro choque que sufrió con Antonio Briseño, y a Brian Lozano, futbolista de Atlas que sufrió una desafortunada lesión en la rodilla.

“Hoy para nosotros es una noche memorable, feliz, pero lamentablemente hay gente que no ha tenido esa misma suerte. Primero que quiero mandar ánimo a nuestro kinesiólogo Alejandro Ramírez y su esposa por su situación familiar, también a nuestro arquero 'Tala' (Rangel) que ha sufrido una fractura en el pómulo y que va a necesitar cirugía el día de mañana, y también al ‘Huevo’ Lozano”.

Sobre el accionar del equipo en el partido, Pauno habló que consiguieron en los primeros minutos lo que se propusieron, sin embargo, la lesión del portero Raúl Rangel pausó el ritmo con el que el Guadalajara estaba jugando; no obstante, dijo que la segunda anotación fue clave.

“Creo que arrancamos muy bien. Hicimos lo que queríamos; meter el primer gol en los primeros quince minutos, meterlos en su área, tuvimos llegadas, balón parado, metimos un muy buen gol y todo iba bien hasta la situación de ‘Tala’. Después del reinicio del juego, pasó que perdimos el ritmo y Atlas nos atacaba con más frecuencia, perdimos la posesión, muchas pérdidas, estuvimos un poco nerviosos, y aguantamos hasta el gol que nos marcan. Pero en la segunda parte volvimos a tocar las teclas adecuadas”.

En unos días catalogados como difíciles, el técnico de Chivas se dijo alegre por el apoyo de la afición durante los 90 minutos y la calificó como excelente: “Sin ellos, hoy no podríamos lograr esta actuación que, para mí, es la mejor de esta temporada. Me siento como un niño perdonado desde el primer segundo y así se sintieron los jugadores, la afición se merece un diez”.

Hay esperanza

Por la actitud y la capacidad mostrada este sábado, parece que el torneo no está perdido y el equipo puede andar de nuevo: “Con 18 puntos estamos allí y este puede ser el momento de resurgimiento. Ahora se inicia una nueva temporada para nosotros”, dijo.

Expresó que se apoyó de los jugadores de experiencia, de los más jóvenes y de la afición, quienes le ayudaron a recuperar el ‘espíritu’: “He visto que hay una inquietud positiva, unas ganas de decir: 'nos podemos recuperar, no todo está perdido', y sobre eso trabajaré”.

¿Se quedará?

Quiero volver a sentir esta unión, emoción y la pasión entre todos.

Hoy es el día 1 de nuestro *resurgimiento*.

Estoy con ustedes, como siempre!



¡Arriba Las Chivas! pic.twitter.com/LjoEulaTZF — VPaunovic (@VPaunovic) October 7, 2023

El estratega rojiblanco no se comprometió a detallar más y recalcó que sigue trabajando y que quiere quedarse mucho tiempo más en la institución y ganar:

“Yo demuestro que quiero estar aquí. Desde el primer día que vine dije que quería estar mucho tiempo y ganar. Voy a darlo todo hasta que me quieran aquí, esto depende del rendimiento del equipo y, el rendimiento, de la unión que logramos hoy”.

Respecto a cómo fue la semana con los jugadores, Veljko dijo: “Yo no les hablé que me iba, después de lo eventos les dije: ‘No quiero hablar de nada, quiero ver las acciones, a quién le importa y a quién no’. Estuve toda la semana callado hasta hoy”.

