¿Cuánto pierde Cruz Azul sin Erik Lira?

Erik Lira no podrá tener actividad este fin de semana con Cruz Azul antes los Tigres, los celestes pierden al mediocampista mexicano por estar convocado en la Selección Mexicana para los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile.

Lira fue incorporado al nuevo proceso de Ricardo Cadena, el ex de los Pumas ha sido de la confianza del cuerpo técnico del tricolor. Pero Erik no va solo, elementos de suma importancia para sus planteles como Fidel Ambríz, Raymundo Fulgencio y Sebastián Pérez Bouquet encabezan la lista de mediocampistas.

La Selección Mexicana sub 23 forma parte del Grupo A junto con Chile, República Dominicana y Uruguay. Son dos grupos, las mejores 2 selecciones van a la siguiente ronda, para ir por las medallas.

El debut será ante Chile el lunes 23 de octubre, el segundo juego será ante, República Dominicana el 26 de octubre y el último ante Uruguay el domingo 29 de octubre.

¿Qué pierde Cruz Azul con la baja de Lira?

La máquina va sufrir con la baja de Erik, más allá de ser el titular en el mediocampo celeste, con 12 juegos y 1061 minutos. Aún sin un gol registrado, el Pitbull tiene los siguientes números con 66.2 toques por partido, 0.8 intercepciones por partido, 7.8 balones recuperados por partido, un 53% de duelos ganados por tierra y un 46% de duelos ganados por aire.

Cruz Azul pierde a uno de los jugadores más estables en su mediocampo, a un recuperador de balones, que ayuda a la línea defensiva y se suma al ataque cuando se requiere.

Para Joaquín Moreno será complicado quien va usar la posición de Lira, porque puede tener a Erik fuera hasta 3 jornadas fuera, dependiendo si México consigue entrar a la batalla por las medallas.

Recordar que para la Selección Mexicana Sub 23 esta será la última oportunidad para no irse sin nada en las manos, ya que no tienen Juegos Olímpicos.