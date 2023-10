Previa: México vs Uruguay: Se juegan todo

México se juega la clasificación ante Uruguay en los juegos Panamericanos de Santiago 2023. El tricolor depende de un triunfo en el que probablemente sea su último juego. Donde no debe haber margen de error y marcar el primer gol del torneo.

¿Cómo llega México?

La Selección Mexicana sub 23 viene en un mal momento, no llega como favorito a este encuentro a los charrúas. El Grupo A dónde están los mexicanos es una selva, donde el tricolor es el más débil de la cadena porque apenas va un punto y no han anotado ningún gol.

El primer partido México ante Chile perdió por la mínima. Contra República Dominicana donde apuntaba a un posible triunfo y sumar los primeros 3 puntos, termino en un empate a cero goles. Este juego ante Uruguay es la última llamada para recuperar los ánimos y las esperanzas de ir por la medalla. Una derrota o empate los mandaría a su casa a verlo desde la televisión.

Foto: Selección Mexicana

¿Cómo llega Uruguay?

Los Charrúas vienen de ganar ante República Dominicana, con un gol de Emiliano Rodríguez, ese triunfo los pone como segundos de grupo con 3 puntos, Chile es el líder del sector A con 6 puntos. Con los chilenos perdieron por un gol a cero.

No hay tanta exigencia para los uruguayos porque un empate los califica a la siguiente fase. La derrota los pondría en la cuerda floja, porque dependerían que República Dominicana golee a Chile.

¿Qué necesita México para clasificar?

Solo sirve el triunfo, no hay más formulas. Necesitan ganarle a Uruguay, aparte que Chile le gane o empate contra República dominicana. Los mexicanos no han marcado ningún gol, necesitan hacer más de 2 goles para asegurar una posible clasificación.

Última Alineación de México

Así fue el cuadro titular que alineo Ricardo Cadena ante la República Dominicana donde empataron a 0 goles.

Fernando Tapia, Emilio Lara, Mauricio Isaís, Pablo Monroy, Fulgencio, Fidel Ambriz, Ettson Ayón, Jordan Carrillo, Bryan González, Erik Lira y Rafa Fernández.

La última esperanza

Mucho se criticó a este grupo de Sub 23, por no conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos y defender esa última medalla en Tokio 2020. México no califico a Paris 2024 por ese partido ante Guatemala en el Pre mundial de la Concacaf, aun cuando Luis Pérez dirigía a este cuadro del tricolor.

Estos Panamericanos será la última escala de esta generación para obtener un reconocimiento a nivel de selecciones. El panorama luce difícil después de la salida de Gerardo Espinoza y la llega de Ricardo Cadena no ha dado el salto de calidad esperado, sufriendo más en los juegos que ganando sin complicaciones.

Jugadores a seguir de México

Por parte del cuadro azteca, tenemos a Erik Lira uno de los capitanes de esta Selección Mexicana sub 23, donde el pitbull necesita implementar su carácter en el medio campo, imponiendo su liderazgo, de la misma manera que Fidel Ambriz, uno de los jugadores que presencio el fracaso en San Pedro Sula.

Por último, Fulgencio y Jordan Carrillo deben destacar en este compromiso, siendo los hombres más explosivos que cuenta Cadena.

Foto: Selección Mexicana

¿Dónde ver el México vs Uruguay?

El partido va iniciar a las 10:00 AM (CDMX) y a las 12:00 PM (USA). El partido no va ser sintonizado por ningún canal de México, sino por la plataforma de Panam Sports Channel que es la emisora oficial de estos Juegos Panamericanos.