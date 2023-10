Chivas es goleado en su regreso al Jalisco

El cierre del torneo para Chivas ha sido una pesadilla, una interminable lista de circunstancias ha mermado al equipo y pese a que han intentado dar su mejor versión, las circunstancias no les han favorecido, Chivas ahora mismo no tiene un lugar seguro en la Liguilla y si siguen con el bajo nivel, no les alcanzará para el repechaje.

Chivas perdió la gran final ante Tigres, una dolorosa remontada le quitó la estrella a Chivas y los del norte obtuvieron su revancha de la final del 2017, esta jornada 14 se volvían a enfrentar y si bien no era una revancha, ya que es partido de jornada regular, los rojiblancos necesitaban dar un golpe de autoridad ante un gran rival, no obstante no estuvieron a la altura y ahora fue en el Jalisco el escenario de una humillación.

Chivas necesita cambios/Imagen: Chivas

Previo al inicio del encuentro, se anunció que uno de los castigados regresaba a la convocatoria, se trataba de Calderón, quien tras la lesión de Orozco, regresaba como opción del equipo, de inmediato la autoridad del entrenador fue cuestionada, pues de no haber sido una falta tan grave, no lo hubieran hecho público, pero el resto del equipo debía estar concentrado en el rival.

El partido

Chivas regresaba al Jalisco luego de que decidieran no arriesgar las condiciones del campo tras un concierto que se hizo en el Akron a media semana, la expectativa era alta, ya que Chivas necesitaba la victoria para colocarse en una mejor posición cerca de los primeros cuatro clasificados, la afición como siempre respondía de gran manera ante un rival de peligro.

El árbitro pitaba el inicio del encuentro, Chivas sacaba desde el centro y en los primeros minutos había pocas acciones de real peligro, llegando al minuto catorce, el primer error defensivo de los rojiblancos se hacía presente, Sepúlveda hacía un mal juego aéreo y Biseño no podía hacer mucho para cortar el balón, dejando a Ibáñez solo dentro del área y así disparaba para vencer al Jiménez y poner la ventaja a los visitantes.

Minutos después de irse en desventaja, Chivas tiene una oportunidad por la banda izquierda, pero el centro no logra ser contactado y el balón pasa de largo, la jugada inmediata era una ofensiva de Tigres en la cual un centro ahora es mal rematado, Chivas se lanzaba al ataque y descuidaba la zona defensiva, Ibáñez por la banda lograba entrar al área y al ver a Córdoba entrar le manda un pase y este dispara con mucha potencia, poniendo el balón por encima del arco.

Pasando la media hora de juego, Chivas intentaba retomar el ánimo y comenzaba a conectar pases para llegar al área, Alvarado tenía la oportunidad fuera del área e intentaba un disparo que era desviado por la defensa, al cuarenta y dos, un centro que parecía sin peligro, era aprovechado por Marín tras la mala salida del portero, el delantero rojiblanco mando el centro y un jugador de Chivas era derribado en el área, el árbitro decide no sancionar porque el balón había salido, la acción no era revisada por el VAR y el juego se reanudaba para dar paso al descanso.

La segunda mitad comenzaba y no empezaba de la mejor forma, el duelo no tenía tantas llegadas, fue al cincuenta y dos cuando otra distracción defensiva era aprovechada por la ofensiva visitante, Ibáñez solo dentro del sea hacía un gran remate para vencer de nueva cuenta al portero rojiblanco, el ánimo de la afición caía, pues no había como marcar gol.

Brizuela tenía una oportunidad dentro del área, pero el balón simplemente se iba por un costado, cerca del ochenta, Guzmán tenía una gran intervención para evitar el descuento, cinco minutos para el final, Lainez disparaba con potencia y marcaba un extraordinario gol que sentenciaba las aspiraciones de Chivas, ya en el agregado, Flores probaba un tiro al arco y era desviado.

En la siguiente jugada, Flores marcaba su primer gol en la primera división de México, sentenciado un contundente marcador para los rojiblancos, Tigres se iba con tres puntos y humillando a un equipo que no sale de la crisis, los visitantes se afianzan rumbo a la liguilla, mientras que Chivas cada vez deja más dudas.