Ricardo Carbajal: “Pretendemos clasificar”

Tras la finalización del encuentro, el técnico del Puebla, Ricardo Carbajal se le preguntó sobre el equipo tras este encuentro, donde destacó que el resultado no era el esperado, que deja una sensación de derrota, pero que el equipo se tendrá que entregar más para tener los resultados esperados.

“Estamos con una sensación no del todo buena, porque intentábamos sacar un buen resultado aquí, se percibe del vestidor, nosotros mismos tenemos la sensación de no haber logrado el objetivo que nos planteábamos, pero es un resultado bueno, entre comillas, nos aleja un poquito más de lo que teníamos planteado como objetivo, pero mientras el equipo se entregue creo que vamos a estar mucho más cerca de tener los resultados”.

Incluso se le cuestionó el mensaje que tiene ante el equipo, pues con 9 puntos aún por disputar, aún existe una posibilidad de entrar a la fiesta grande, pero el estratega respondió con que se jugarán mucho en estos 3 encuentros restantes.

“El mensaje es el mismo. El objetivo es claro, pretendemos clasificar de alguna u otra forma estar peleando finales y el mensaje es solamente reforzarlo en el día a día con los trabajos y con cada partido. Nos jugamos mucho en estos tres partidos que vienen, son 9 puntos y tenemos que pensar en conseguirlos si o si para poder pensar estar dentro”.

Instagram: @rcarba7

Además, se le preguntó si le gusta el accionar del club.

“Si, la verdad que me ha gustado, se me acaba el torneo muy rápido para las sensaciones que tengo del equipo, creo que ha ido mejorando con el pasar de los partidos, el equipo se presenta mejor y lo hace bien…… En los partidos de visita hemos sacado buenos resultados y eso me deja tranquilo. Los partidos que vienen, igual de difíciles como el del día de hoy, como lo fue en su momento Atlas, como lo fue en su momento Necaxa”.

“En casa estamos obligados a ganar ante León, el partido del martes luce muy complicado pero la sensación que me deja el equipo estos dos últimos partidos me da la tranquilidad de que podemos seguir pensando en calificar y tener resultados de estos tres que nos quedan”.

Puebla empata ante Pachuca

En un encuentro de la Liga MX, donde ambos clubes se encuentran en la parte baja de la tabla. Pachuca suma otro empate, ahora ante el Puebla.

Los tuzos y camoteros se jugaban la vida por los puntos, con aspiraciones de tener un cupo en el play-in de la Liga MX.

Club Puebla

El Pachuca abrió el marcador al 7, con Lucas Di Yorio que se coló por la banda izquierda, para ingresar al área y cruzar el balón para abrir el marcador. Bryan Angulo recuperó el balón tras un error defensivo en el costado izquierdo que mandó al otro lado del área para que Kevin Velasco controlara y empujara el balón.