Previa: México vs Chile femenil: A poner en alto a México

La Selección Mexicana femenil se juega la medalla de oro en la gran final de los Panamericanos en Santiago 2023 ante la selección de casa. Chile será el rival a vencer nuevamente, donde las chilenas buscan la revancha del anterior encuentro donde perdieron por 3 goles a 1.

¿Cómo viene México?

El tricolor está en su mejor momento, teniendo un pase perfecto en este torneo olímpico. No han perdido, tampoco han empatado. Las mexicanas ganaron su boleto ante Argentina, ganando por 2 goles a 0. Con anotaciones de Lizbeth Ovalle.

Foto: Selección Mexicana

¿Cómo viene Chile?

Un escándalo total en la federación chilena, debido a que van a jugar este partido sin arquera, ni la titular, tampoco la suplente. Christiane Endler y Antonia Canales fueron solicitadas por sus clubes, debido a que no es torneo oficial de FIFA, las jugadoras tuvieron que reportar, después que el último juego ante los Estados Unidos fuera el término de su participación con La Roja. Una jugadora de campo tendrá que ponerse los guantes, para tener once completo. La directiva chilena intento alargar la estadía de sus arqueras, pero no cedieron. Ganaron su boleto ante los Estados Unidos por 2 goles a 1. Están a un paso de coronarse en casa y con su gente.

Jugadoras a seguir de México

La jugadora seguir es María Sánchez, la killer del Houston Dash, ha tenido un grandísimo rendimiento en estos Panamericanos. Siendo una de las goleadoras del tricolor con 4 anotaciones en el campeonato. Le sigue su compañero de equipo Diana Ordóñez que tiene 3 goles.

El presente de la delantera mexicana es para destacar con 22 juegos en su club ha marcado 4 goles, con una frecuencia de goles de cada 436 minutos, logrando 0.5 tiros a puerta, 0.2 goles por juego, tiene 4 asistencias, 45.5 toques por juego, 54% de duelos aéreos ganados y 45% duelos ganados por suelo.

Además, tenemos a la Maga Ovalle. Lleva 3 goles en la competición, marcando un doblete en el último juego ante Argentina. La jugadora de Tigres se encuentra de las mejores cinco goleadoras de la Liga MX con 11 goles, con 1186 minutos jugados y anotando 107.82 minutos. Está a 4 goles de empatar a su compañera en selección, como lo es Alicia Cervantes. Ellas son las 2 jugadoras que no las debes perder de vista.

Foto: Selección Mexicana

Última alineación de México

Este fue la alineación de Pedro López ante Argentina. Esthefanny Barreras, Karina Rodríguez, Rebeca Bernal, Nicolette Hernández, Kimberly Rodríguez, Araceli Torres, Alexia Delgado, Karla Nieto, María Sánchez, Jacqueline Ovalle y Diana Ordóñez.

¿Dónde ver el México vs Chile?

El partido va iniciar a las 17:00 horas (CDMX) y a las 19:00 horas (USA). El partido no va ser sintonizado por ningún canal de México, sino por la plataforma de Panam Sports Channel que es la emisora oficial de estos juegos Panamericanos.

Resumen del último juego México vs Chile