Tiago Volpi: "Toluca es un equipo que va a preocupar a todos"

Hoy, viernes 10 de noviembre a las 19:06 hrs, Toluca enfrentará a Mazatlán en su último partido de fase regular del Apertura 2023. Será un juego crucial en la temporada para determina quién entrará a liguilla y quién será eliminado.

Los Escarlatas vienen de ser derrotados contra Santos por un marcador de 3-1, se ubican en octavo lugar de la tabla con 21 puntos. Una victoria contra los Cañoneros haría el panorama mucho más favorable, y si se combina con las derrotas de Tijuana y San Luis, escalarían hasta la sexta posición y entrarían de manera directa a los cuartos de final. Pero incluso si estos últimos dos resultados no se dieran, Toluca está obligado a ganar para no tener que depender de otros equipos y evitar la posibilidad de quedar fuera.

Previo a este cruce, el guardameta de los Diablos, Tiago Volpi, habló en conferencia de prensa.

Foto: Twitter @LigaBBVAMX

Primeramente admitió que los "Diablos" no pasan por su mejor momento, pero sabe que dependen de ellos mismos y tienen la confianza para pasar a la siguiente fase, ya sea de manera directa o mediante el Play In:

“Del último año y medio, es el momento más complicado que hemos pasado; las cosas no han salido, los resultados que queríamos no han venido, entonces es un momento complicado, pero al mismo tiempo sabemos de la calidad que tenemos. Hoy, lo que depende de nosotros es para estar en Play In; para estar directo a la Liguilla dependemos de algunos resultados. Somos un grupo que confiamos mucho en nosotros mismos, y sabemos que tenemos condiciones de llegar a Play In y calificar a la Liguilla”.

El arquero reconoció que dentro del grupo, están enfocados en hacer un buen partido para volver a ser una escuadra protagonista que domine a los rivales, para así alcanzar su objetivo que será llegar lo más lejos posible:

"Estamos pensando en volver a las bases que tenemos de proponer el juego, no importa dónde vayamos a jugar, ser el mandante del juego. Con esas características estamos más cerca de ganar que de perder, sabemos que al final el resultado no lo controlamos, pero la probabilidad sí, entonces es volver a ser un equipo que imponía, que sofocaba a los rivales, y es lo que queremos hacer en Mazatlán".

Si bien los escarlatas son una de las mejores defensivas del torneo, Volpi no deja pasar el hecho de que podían hacer mejor las cosas en enfrentamientos anteriores, y acepta que ha cometido errores individuales, pero está motivado para mejorar tanto individual como colectivamente:

"Somos de los equipos que menos se ha llevado goles, pero sí tengo la impresión de que al menos en un par de ocasiones se podía haber hecho algo más, especialmente en el partido pasado contra Santos, yo jamás voy a esconder mis errores. Todos saben que la liguilla es un nuevo torneo y que se pueden hacer cosas buenas, incluso en la parte individual. Siempre tenemos que aportar a lo colectivo. Yo estoy seguro que en el momento que el equipo más me necesite voy a volver a ser ese portero decisivo que siempre fui dentro de mi carrera”.

Tiago también aprovechó para mandar un mensaje a la afición, agradeciendo por su constante compromiso y apoyo, y asegurando que su deseo es regalarles el campeonato:

"Nos han probado que son una afición muy fiel, este torneo las cosas no han salido de la manera que queríamos, no hemos estado en los puestos que queríamos, pero la afición sigue ahí, tanto en casa como fuera seguimos teniendo un apoyo grandísimo de ellos. Quizás el mayor deseo que tenemos adentro de la institución es poder regalarles a ellos el título que se lo merecen y que tanto quieren, por todo lo que han hecho por nosotros”.

Para finalizar, hizo hincapié una vez más en que los resultados no se han dado de la mejor forma y las derrotas son algo que molesta, pero sabe que los escarlatas son fuertes y de entrar en Liguilla, no serán un rival fácil:

"Sabemos de las condiciones que tenemos y que somos un equipo fuerte. Si nos metemos en zona de Liguilla, Toluca es un equipo que va a preocupar a todos”.