Mauro Gerk: "Hablaremos con la directiva, tengo contrato por seis meses y quiero quedarme un torneo más"

Tras la falta de combinación de resultados, los Gallos Blancos del Querétaro llegaban a la última fecha eliminados y sin aspiraciones para acceder al Play-In, un empate sin goles ante Rayados en el Estadio Corregidora fue el resultado del último compromiso para los emplumados que finalizaron en la catorceava posición a tres puntos del Play-In.

Al finalizar el encuentro ante Rayados, el estratega argentino aprovechó para hacer un balance sobre el rendimiento y objetivos alcanzados por su equipo tanto en Leagues Cup como en los torneos Clausura y Apertura 2023, Gerk se mostró positivo con los resultados obtenidos tras librar la multa de cocientes, a pesar de no haber contado con su cuadro completo durante varias jornadas por temas de lesión y venta de jugadores.

"Haber hecho 39 puntos y quedar afuera de pagar la multa de este torneo, llegar en Leagues Cup a cuartos de final con todas las cosas que hemos sufrido, lesiones, venta de jugadores, creo que es positivo. Como objetivo primordial teníamos en este torneo estar afuera de pagar la multa, lo estamos y pelear hasta la última fecha el tema de la calificación", expresó el argentino.

De igual manera, Mauro Gerk recordó el mérito del club al haber sido uno de los pocos equipos mexicanos en llegar a instancias finales en Leagues Cup.

"Fue bueno este año futbolístico, haber puesto a Querétaro a nivel internacional en cuartos de final, donde la mayoría de los equipos no llegaron, solamente Monterrey. Fue muy bueno haber logrado 20 puntos, haber calificado a una liguilla a pesar de no haberla jugado y pelear hasta la última fecha para poder entrar a una liguilla".

Luego de haber hecho un análisis y mostrarse autocrítico, no ocultó sus ganas de seguir dirigiendo en el banquillo al equipo de sus amores para el próximo año, y dijo sentirse como en casa.

"Yo tengo contrato por seis meses más, estoy muy cómodo acá, me siento como en casa, es mi casa y quiero quedarme un torneo más, así qué, hablaremos con la directiva y seguiremos planificando el semestre que viene".

El timonel argentino también analizó el rendimiento de sus jugadores y aceptó que llegar eliminados en la última fecha sin depender de ellos mismos les afectó en lo anímico en el empate ante Rayados, sin embargo, aplaudió la entrega de su plantel ante un rival complicado.

"Lamentablemente ayer no se dieron los resultados que se tenían que dar y eso pego un poquito en lo anímico pero el partido qué hicimos hoy fue muy bueno, ante un rival con mucha jerarquía y tuvimos opciones para ganarlo y opciones para perderlo", apuntó, Gerk.

"Yo creo que lo único que cambiaría serían tres partidos qué hicimos de visita muy malos, ahí perdimos la posibilidad de pelear un poquito más la clasificación. Hay que tomarlo como aprendizaje y corregir algunas cosas. Éramos entre el tercer, cuarto mejor visitante y obviamente de local tampoco fuimos tan contundentes".

Con seis meses de contrato restantes, Gerk y su cuerpo técnico ya piensan en el próximo torneo.

"Nosotros como cuerpo técnico queremos ir por más, la directiva también, así qué, el año que viene es ir por más, calificar una liguilla, estar peleando cosas importantes porque se lo merece este equipo".

El ex goleador de Gallos finalizó la conferencia agradeciendo la entrega de los aficionados queretanos, que se dieron cita en el último compromiso de la temporada y dijo sentirse respaldado por la afición.

"Hoy lo de la afición fue muy bueno, el que este cantando todo el partido, que este alentando, creo que necesitamos más de eso y hoy me llenó de orgullo porque eso no tiene que morir en ninguna cancha porque es fundamental para los jugadores, así que agradecido con el cariño y apoyo que me brinda siempre la gente", finalizó, Mauro Gerk.