Pumas está atravesando uno de sus mejores torneos, la temporada regular del Apertura 2023 puso a Pumas como uno de los mejores 4 equipos del torneo, los dirigidos por Mohamed dieron un salto de calidad y volvieron a conquistar a su afición, una afición que reclama un campeonato, pero este equipo no pinta como uno de los favoritos en la Liguilla.

Los Universitarios saben que solo ellos son capaces de cambiar su historia, Mohamed parece ser el entrenador ideal para sumar una estrella más y es que los títulos con Tijuana, América y Rayados lo respaldan, en la Liguilla su primer serie fue ante Chivas, un equipo fuerte, pero con problemas internos, el juego de ida fue para los rojiblancos y Pumas en la vuelta tuvo una gran reacción para avanzar a las semifinales, Pumas enfrentará otra serie de semifinales ante Tigres y deberá mostrar todas sus cualidades para llegar a otra final.

DT Pumas/Imagen: PumasMX

Estas son las semifinales superadas por Pumas

La liguilla en México con el formato similar al de ahora comenzó en 1996, desde ese momento Pumas ha superado varias series de semifinales en Liguilla, la primera semifinal exitosa del equipo fue en el Clausura 2004 cuando terminaron segundos de la tabla general, esto los hizo clasificar directo a los cuartos de final y aquí vencieron a Atlas, en la semifinal, Cruz Azul los esperaba, la serie de semifinales comenzó con un empate sin goles en el Estadio Azul y fue en C.U., donde se definió con un marcador de 3-2, así Pumas avanzaba a la gran final y enfrentaría a Chivas, en una tensa y polémica final donde vencerían a Chivas en penales.

Para el Apertura 2004, Pumas clasificaría a Liguilla y su primera serie sería ante Veracruz, el equipo universitario buscaba el bicampeonato con Huso Sánchez como entrenador, Pumas ya tenía experiencia y la primera serie la superó sin problema, en semifinales, se mediría al Atlas y se llevó los dos partidos dejando un marcador global de 6-4, Rayados era su rival en la gran final y con un marcador global de 3-1, Pumas conseguía el bicampeonato.

El Apertura 2007 sería otro gran torneo para Pumas, los universitarios se clasificarían octavos con 24 puntos, Pumas jugaba los cuartos de final ante Toluca y serían los del pedregal los que avanzaban a la semifinal, en esa instancia Pumas tenía complicaciones y con un global de 5-4 avanzaban a la final, ahí Atlante los esperaba y para mala fortuna de Pumas, perdían la final.

Clausura 2009, los Pumas cerraban el torneo regular en tercer lugar con 28 puntos, los universitarios enfrentarían a Tecos en los cuartos de final, un marcador de 3-2 le daba el pase a las semis, Puebla sería el rival en semifinales y tras un empate en el global, Pumas avanzaba a la final por mejor posición en la tabla, Pachuca quien había terminado líder general, ahora sería su gran rival en la final, los universitarios vencían a Pachuca en tiempo extra dejando el marcador con un 3-2.

Clausura 2011, Pumas cerraba la fase regular en la segunda posición. Los cuartos de final tendrían un gran duelo, Rayados era rival de los universitarios y se aproximaba una gran serie, con un global de 3-3, Pumas sacaba ventaja de la posición en la tabla y así lograba avanzar a la semifinal, en las semifinales, los esperaba Chivas, aquí revive una gran rivalidad, en el juego de ida, el partido terminaba en empate a un gol, para la vuelta, Pumas era mejor y con dos goles superaba a los rojiblancos, Pumas llagaba a otra gran final y ahora Morelia era su rival, Morelia ponía gran resistencia, pero de poco sirvió, pues Pumas levantaba el título al tener un marcador de 3-2.

Apertura 2015, Pumas tenía un gran torneo y se quedaba con el liderato general, así conseguía su pase a la Liguilla y en los cuartos de final se tendría que medir ante Veracruz, los universitarios avanzaban gracias a su posición tras empatar en la serie, la semifinal sería un gran show ante América, Pumas goleaba en la ida y para la vuelta perdieron 3-1, pero el global de 4-3 era para los dirigidos por Guillermo Vázquez, la final era ante otro equipo felino, Tigres quería empezar una nueva era y buscaban el título, en una gran serie que terminó 4-4, se fue a penales y ahí Tigres consiguió el campeonato.

Guardianes 2020, un gran torneo regular de Pumas, los dejaba en la segunda posición. Un gran estilo de Pumas los ponía en la liguilla y en los cuartos de final, Pachuca sería su rival, con un gol en la serie Pumas avanzaría a la semifinal, ahora se tenía que medir al Cruz Azul, en el primer duelo los cementeros goleaban 4-0 en y para la vuelta poco se esperaba de Pumas, pero una gran reacción les permitió marcar los 4 goles y avanzaron a la gran final de manera inesperada, León era el otro finalista y en un juego de ida igualando, para la vuelta Pumas no fue capaz de imponer condiciones y así se le fue el título.

Pumas no ha tenido la mejor de las suertes en sus últimas finales, sin embargo, suele aprovechar sus oportunidades cuando está en una mejor posición en la tabla, las semifinales no son algo ajeno a Pumas y es que saben diputar estas instancias, la última semifinal en donde no lograron avanzar fue en el Apertura 2021, esta serie la igualaron a un gol ante Altas, pero una falla arbitral le permitió a Altas llegar a la final y sumar un título.