Antonio Mohamed: "el partido de hoy queda como un aprendizaje"

Tras el empate de Pumas en el volcán, el equipo se despide de este torneo sin antes saber las sensaciones que deja el equipo luego de finalizar el campeonato.

Al ser cuestionado sobre lo que dejó de hacer el equipo y que fue lo que falló El “Turco” menciona: “fuimos muy competitivos, con nuestras armas estuvimos cerca de hacerlo, fueron dos partidos muy parejeros, se definió por detalles” “a nosotros nos faltó experiencia y a ellos les sobró” “tiene que ser un aprendizaje grande para el club” “el equipo tiene que seguir en transformación para seguir llegando a estos lugares” mencionó “para llegar al éxitos estos fracasos son parte de, fue un aprendizaje para el club” “creo que la serie fue pareja”

Cuando le preguntan sobre la transformación de Pumas y si se ve como parte de la misma El “Turco” respondió: “ahora lo importante es que todavía estamos digiriendo la derrota, teníamos la ilusión, la esperanza de poder lograrlo, tuvimos las oportunidades y no las aprovechamos, pero esto no nos alcanza, esperamos el siguiente torneo hacerlo mejor” recordando que aún le quedan 6 meses de contrato.

Después de que se le hace la mención de que Pumas era el equipo de los cuatro semifinalistas que tenía menor nómina y aún así se le compitió a Tigres, él cometa lo siguiente, “sabíamos que iba a ser una serie muy difícil, muy complicada, me parece que la expulsión no es expulsión, para cobrar el penal tardó diez minutos y para la expulsión un segundo, pero todo eso nos va marcando, las faltas, todo eso nos debe ser como aprendizaje, pero eso te lo va a dar el llegar a estas instancias, el competir” “los jugadores, entrenadores, cuerpo técnico nos podemos mirar a la cara porque lo dejamos todo, con nuestras armas llegamos, alcanzó para esto, estuvimos muy cerca pero no nos alcanzó”

Sensaciones que tiene Antonio “Turco” Mohamed de esta serie y sus jugadores

“Estoy orgulloso de los jugadores, dieron todo, y cuando el club vuelva a estas instancias va a estar mucho más fuerte”

Así finaliza este torneo para Antonio y sus Pumas, que tras ser el primer torneo completo del técnico Argentino, deja a Pumas en semifinales muriendo en la raya y en el torneo regular siendo cuarto general con veintiocho puntos y se espera que el torneo siguiente sea igual o mejor para todo el cuadro y afición Auriazul.