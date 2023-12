Club América: Desesperación para conseguir boletos para la final de vuelta

El América cumplió con llegar a la Gran Final de la fiesta grande de la Liga MX, sin embargo, en lo que parecía que hoy seria el primer día de una venta emocionante para los aficionados águilas, se terminó convirtiendo en una experiencia amarga para muchos de ellos, pues se reportó en el Estadio Azteca y redes sociales varias quejas del respetable por la cantidad de problemas que se dieron para poder conseguir un pase al compromiso del domingo.

El día de hoy se dio el primer día de la "Preventa Azulcrema", que justamente como su nombre lo indica, es un preventa de boletos donde se le da preferencia a Abonados y Miembros del Club América. Los Abonados tenían la opción de asistir a las taquillas del Estadio Azteca para obtener un máximo de dos boletos, o bien, podrían hacer la compra de sus boletos en Ticketmaster. Sin embargo, la preventa resultó "problemática" para la logística del recinto ya que varias personas se quejaron de la presencia de revendedores que desde antes del comienzo de la venta, ya tenían en su posesión algunos boletos del partido, así como la libre entrada a las taquillas sin la necesidad de hacer fila.

Todo esto desembocó en el famoso "portazo" de los aficionados que entraron en desesperación al ver estas acciones que provocaron el disgustó del respetable.

Por otra parte, los aficionados que contaban con la membresía azulcrema tuvieron la oportunidad de acceder a la preventa sólo en línea y con la limitación de comprar un máximo de 4 boletos. Sin embargo, varios cibernautas reportaron en redes que los boletos se vendieron en minutos, dejando a muchos azulcremas con la espera hasta el comienzo de la venta general.

En en serio que no me deja comprar 4? He seleccionado 16 opciones y me dice en todas que

ya me los ganaron. Cuando entre a las 11 en punto pasó esto... Y al fila virtual. Se pasan pic.twitter.com/TKiJTOsY9S