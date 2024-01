Previa: Cruz Azul vs Pachuca: un sentimiento que no morirá

En medio de la nostalgia de volver a la colonia Nápoles, volviendo a escuchar y presenciar tardes de fútbol con mucha pasión, Cruz Azul juro volver a la cancha del Estadio Azul, hoy conocida como ciudad de los deportes.

Después de 6 años, en el 2018 siendo el último juego ante Morelia donde se despidieron con un triunfo por 2 goles a 0. La historia de los celestes con este inmueble que va de más de 22 años y contando a partir del día sábado a las 7 de la noche, cuando vuelva a rodar el balón con una camada de jugadores diferentes, nueva afición, los que se quedaron posterior a una serie de problemas que pasaron en el mundo, no pudieron volver a escuchar las míticas porras que la Sangre Azul lanzaba en cada juego.

Para unos es recordar bonitos recuerdos, para otros no tanto porque se comenta en las malas lenguas que este Estadio Ciudad de los Deportes esta maldito, por no poder ganar ningún campeonato. Dos finales se les escaparon a los azules ante Rayados y Tuzos. Pero las historias son para cambiarlas, escribir con letras grandes triunfos para recordar.

Foto: Medio Tiempo

¿Cómo viene Cruz Azul?

La máquina trajo una nueva baraja de jugadores buscando revolucionar al equipo, dejando los fantasmas atrás, el proyecto de Iván Alonso va hacerse presente en esta fecha 1. Con un técnico nuevo, Martín Anselmi que busca traer esa sangre azul que ilusione a los celestes. Jugadores nuevos llegaron como el delantero Gabriel Fernández que busca hacer una nueva historia en la máquina, Luis Jiménez y Kevin Mier van a competir con Gudiño por la portería. Gonzalo Piovi, Camilo Cándido y Lorenzo Faravelli fueron otros 3 refuerzos extranjeros que cerraron de momento el mercado celeste. Alexis Vega y Poncho González se quedarán con las ganas de jugar un partido con la camiseta de los azules.

Las bajas fueron Jesús Dueñas que le rescindieron su contrato, Alonso Escoboza y Carlos Salcedo esperan en la rampa salida después de no entrar en planes. Sebastián Jurado se fue a préstamo a los Bravos, buscando su revancha. Moíses Viera se fue a Brasil, igual que Kevin Castaño con su compadre Diber Cambindo se terminaron yendo.

Foto: Cruz Azul

Los Tuzos buscan construir un nuevo proyecto

Pachuca es reconocido por tener equipos de época ganadores, últimamente no ha pasado eso después de obtener su título más reciente en años anteriores, Guillermo Almada ha perdido jugadores claves en su once, descubriendo nuevas joyas en la cantera y encontrando elementos importantes en el mercado de pases.

Las malas noticias para los Tuzos se han presentado, Celso Ortíz estará fuera de 6 a 8 semanas posterior a una cirugía del meniscal de la rodilla izquierda. América se hizo de los servicios del delantero, Illian Herández estará en modo de préstamo. De igual manera José Castillo se fue a Chivas y Marino Hinestroza a la MLS.

Las altas para los de la Bella Airosa fueron Andrés Micolta de Nacional, Luis Puente de Chivas, Nelson Dossa de Atletico Nacional, Alonso Aceves regresa después de su paso en la MLS, Salomón Rondón dejo a River para su primera experencia en México y se rumora en las últimas horas la llegada de Josue Colmán de Mazatlán. Almada estuvo cerca de irse, pero el técnico extranjero de los Tuzos se le reconoce por su coraje y aguante.

Foto: Pachuca

Caso Juan Escobar

El defensa paraguayo, Juan Escobar terminara su relación con Cruz Azul, uno de los últimos jugadores que obtuvieron la novena. La discusión que tuvo con Martín Anselmi, actual entrenador derivo esto. La razón exacta fue que Juan no entraría en los planes del nuevo cuerpo técnico. Debido a que no jugo en el juego ante Gallos Blancos, donde gano la máquina. Escobar no tuvo actividad con ninguno de los dos equipos, esto trajo varias reuniones, el resultado final fue que Juan y Anselmi se aceptaron las disculpas. Pero la mejor decisión es abandonar la máquina, con varios sondeos de equipos de la Liga MX, interesados en él. Igual de equipos en el extranjero, su representante ha declarado que una buena oferta del fútbol mexicano lo mantendría en el país, pese a ofertas fuera de México.

Foto: Cruz Azul

Habrá lleno en el Estadio Azul

No cabra un alma más en el Estadio Ciudad de los Deportes, el inmueble tendrá el regreso de la afición celeste, donde se espera que se haga un mosaico de bienvenida, después del mucho tiempo de espera que Cruz Azul no jugaba un partido ahí. Además, en estos primeros juegos de la temporada de local, debido al regreso del equipo de la Noria a la colonia Nápoles, se espera un lleno total en la mayoría de los primeros juegos de local.

Foto: Cruz Azul

Historial

Cruz Azul enfrento a Pachuca el pasado 23 de agosto del 2023, con un gol de Illian Hernández al 63. Pero en el juego más reciente de local para la máquina perdió por 2 goles a 1 en el Apertura 2022. El triunfo más reciente fue en el Clausura del 2021 por 1 gol ganaron los celestes.

¿Dónde y Como ver el Cruz Azul vs Pachuca?

El partido lo podrás ver por las señales de TUDN y Vix por México. Para los Estados Unidos la señal será TUDN USA. El horario de inicio de juego será a las 7:00 p.m tiempo de la CDXM. Para los Estados Unidos iniciara a las 8:00 p.m.

