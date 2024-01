Martín Anselmi no se guardó nada previo a su debut ante Pachuca

Martín Anselmi no se guardó nada en su primera conferencia previa a un partido de liga. El entrenador argentino de la máquina comento sobre el tema más polémico que lo relaciona con el jugador Juan Escobar, el capitán de la máquina está en la rampa de salida, después de no quedar conforme con su rol en el equipo.

Sobre el tema de Escobar

Las primeras reacciones de Anselmi fueron muy diplomáticas, alejándose de la polémica, siendo muy respetuoso con estos temas de vestidor, mostrando admiración al capitán Escobar.

“A mí me gusta hablar del juego, cada vez se pregunta menos del juego, que estemos hablando de todo esto, a un día de algo mucho más importante que está por encima de todos, de cualquier nombre que es Cruz Azul. Tengo que tener la mente puesta en el partido de mañana. Nuestro objetivo es construir un equipo, suena divino, hoy voy a construirlo y hacerlo es muy difícil. Un grupo de individuos dejan sus objetivos personales, tiran por el bien común, para formar de un equipo, a veces te toca hacer cosas que no te gustan hacer por el bien del equipo”.

Ya hablo con él capitán

Martín comento que hablo con Juan, donde el mismo jugador le manifestó una disculpa, después de las conversaciones que tuvieron, por no jugar en el rol que lo caracteriza. Además, de una posible salida de Escobar a otro club, cual Anselmi respetara.

“Juan Escobar es el jugador perfecto para nuestro sistema. Porque fue campeón con esta camiseta, así como Juan encajaba en nuestros planes, detectamos como todos los clubes, puestos por reforzar. Cuando hable con el jugador mostró su inconformidad por iniciar en el segundo tiempo ante Atlante, el jugador quiere jugar, cuando hablamos de construir un equipo, se trata de eso. Es normal, el jugador se enoja cuando no juega. A mí cuando llega el fin de semana decidir cuáles son los once que van a jugar. El jugador lo entendió, hablando con él se disculpó, a partir de ahí hablando con él, me parece muy noble de su parte, nos manifestó buscar un nuevo reto en su carrera, lo tengo que respetar, Juan pensarlo hablarlo con tu familia, yo tengo que respetar porque yo no soy el dueño de la vida de nadie, todos en algún momento pensamos en cambiar de rumbo”.

Foto: Cruz Azul

Su emoción de debutar en el Azul

Martín no oculto su emoción de debutar en la cancha del Estadio de los Deportes, antes conocida como Estadio Azul, el lugar seguro de muchos celestes, el técnico se alegró por el juego ante los Tuzos.

“Estamos a un día de nuestro debut ante Pachuca, estamos a un día de volver al Estadio Azul, cuando entraba no lo conocía. Miraba las tribunas realmente me cuesta describir lo que me género, lo que tuve adentro. Me genera hambre, voy a conocer a los hinchas de Cruz Azul, me comentaron que ya no hay localidades para el juego”.

Foto: Cruz Azul

Plantel listo

Por último, el nuevo maquinista confirmo que Kevin Mier podrá jugar mañana ante Pachuca, después que su registro se tardará en llegar. Puso en la mesa que su plantel no esta no cerrado aún, buscando una incorporación de un jugador mexicano, pero feliz por los jugadores que tiene a su disposición.

“Hace media hora me confirmaron el transfer de Kevin Mier va estar, te lo puedo confirmar”.

“Estamos conformes con el plantel, no significa que está cerrado, porque puede haber un jugador mexicano que venga a complementar, estoy muy feliz por el plantel que tengo”.

Mañana debutan en el Azul

Cruz Azul regresara mañana a la colonia noche buena, para enfrentar a Pachuca en su primer juego de Liga MX, en punto de las 7:00 p.m. El debut de una maquina renovada, que regresa a su antigua casa.