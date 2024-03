Fernando Aristeguieta tuvo la conferencia de prensa previa al juego ante Atlas, aclarando diversas situaciones que rodean al cuadro poblano.

Un equipo dolido

El entrenador venezolano comentó que el grupo está dolido y desmotivado en consecuencia al mal momento que viven. Sin embargo, comentó que el plantel tiene la intención de pelear, salir de esta mala racha y es por lo que están trabajando cada día.

“El equipo está golpeado, sin duda alguna a nadie le gusta perder y estar más abajo que arriba en la tabla. El grupo tiene la intención de pelear por la clasificación y salir de donde está”.

El vikingo también mencionó que muchas veces la gente de fuera del vestuario crítica el accionar de los futbolistas, demerita su trabajo o su compromiso con la camiseta.

Aristeguieta reiteró que son sus jugadores los más comprometidos con este proyecto y los primeros en querer salir de la zona baja.

“Para la gente a veces es difícil asimilar los resultados, pero se olvidan de que el jugador vive las 24 horas para el fútbol y es el más interesado en ganar porque está en juego su futuro y su prestigio. Para hacer todo lo que puede para conseguir los resultados. Las críticas parecieran olvidar u omitir que al jugador le duele perder más que a nadie, el futbolista desea ganar y trabaja, vive para obtener los resultados. Este grupo está trabajando, lo está haciendo porque queremos darle a la gente los resultados que merecen y pelear por lo que este equipo ha acostumbrado a la afición."

El equipo se mantiene unido

El director técnico fue cuestionado acerca de la unión de su equipo y respondió que a pesar de que el grupo ha cambiado, se han ido jugadores importantes, han llegado otros nuevos, el plantel poblano mantiene su esencia y está unido y comprometido en regresar a la pelea por la clasificación.

“El grupo está unido, es verdad que han salido jugadores y han llegado otros nuevos, pero la esencia del grupo se ha mantenido y han sido grupos cambiantes pero la esencia y el objetivo es el mismo, unido y deseoso de salir de la situación en la que está, no hay nadie que le duela más esta situación que a los mismos jugadores”.

Olvidar el mal momento

En la conferencia le preguntaron al venezolano que debe hacer su equipo para empezar a generar en ofensiva y buscar sumar puntos.

“Recuperar la confianza, el deseo de tener la pelota y buscar los partidos. Debemos olvidar la racha en la que estamos, tenemos que jugar para ganar y hacer daño, no para evitar equivocarnos, eso es lo más importante hoy”.

Foto: Club Puebla

Comprometido con la franja

Aristeguieta reiteró su compromiso con el club y confirmó que él está para aportar y ayudar en lo que se pueda, comprometido y confiado con sacar al primer equipo de este mal momento.

“Hoy y desde hace unos años me debo al Club Puebla, donde consideren que puedo ser útil ahí voy a estar. Hoy me toca estar aquí, como hace tres meses con la Sub-23, el club tomó la decisión hace dos semanas, pero donde me requieran ahí estaré”.

Estudian al próximo rival

Fernando confirmó que tienen preparado el partido del viernes, ya han analizaron de buena forma a su próximo rival, los rojinegros del Atlas.

“Creo que están bien preparados, los jugadores ya tienen toda la información que nosotros les preparamos, no solamente para que conozcan al rival, sino para que entiendan cómo vamos a jugar nosotros. Esperemos que salga bien y que ustedes lo puedan ver también el viernes.”

Un llamado a la afición

Por último, el ex delantero invitó a toda la gente a apoyar al equipo y estar presente en estos difíciles momentos, comentando que son el motor del equipo y los necesitan para salir del fondo.

“Deben estar, este grupo le ha dado motivos suficientes a la afición para identificarse con el equipo y para que estén orgullosos. Entiendo la molestia del aficionado, pero hoy los necesitamos, deben empujar y apoyar al equipo, los jugadores necesitan ese respaldo y no que les estén pisando la cabeza cuando las cosas van mal. En los últimos torneos el equipo ha llegado a fase final y es verdad que no todos esos torneos han sido perfectos pero el grupo respondió, entonces estaría bueno que la afición también respalda en un momento de tanta necesidad”.

¿Qué sigue para el Puebla?

El equipo camotero buscará sumar de a tres y salir del fondo de la tabla cuando reciba este próximo viernes a los zorros del Atlas, que también buscan escalar posiciones en la general y soñar con el repechaje.

Foto: Club Puebla

El partido se disputará a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Puebla es penúltimo de la tabla con 4 unidades en 9 partidos y los Tapatíos suman 9 puntos en 10 encuentros.