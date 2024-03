Biografía

Defensa mexicana de gran carácter y disciplina. Debutó en el primer equipo femenil el 15 de agosto de 2022, en duelo ante Santos, en el que mostró su talento y determinación para pelear por una oportunidad.

Semanas más tarde, fue convocada a la Selección Mexicana Sub-17 para participar en el Mundial India 2022, donde sumó minutos y brilló por sus buenas intervenciones.

Estadísticas

El 2023 y lo que va de este 2024 han sido años de consolidación para Ana Mendoza, canterana de Pumas que se afianzó como un pilar en la defensa del conjunto universitario y también de la Selección Mexicana Sub-20, con la que ganó el Campeonato de la Concacaf 2023 y en agosto de este año jugará la Copa del Mundo de la categoría en Colombia.

"Siempre doy lo mejor de mí para seguir sumando. Estoy pasando un buen momento en Selección y en Pumas, eso me motiva para cumplir en todo lo que venga", compartió la zaguera.

Durante este Clausura 2024, Ana Mendoza es la única jugadora de Pumas que ha jugado 100 por ciento de minutos de toda la plantilla. La defensora ha estado presente en los 900 minutos de las 10 jornadas en lo que va del torneo, lo que indica que es una pieza fundamental para Marcelo Frigério, entrenador de las auriazules.

"Este torneo me he sentido con mucha confianza de parte del cuerpo técnico y las jugadoras. Cada día sigo mejorando como futbolista. Estoy agradecida por toda la confianza que se me ha brindado para jugar todos los minutos de los partidos", reconoció.

Presencia en selección

Además de su gran momento en Pumas, Ana Mendoza también es pieza clave en la Selección Mexicana Sub-20 rumbo a la Copa del Mundo que se jugará en Colombia. Luego de que fuera titular y jugara los 90 minutos en los dos partidos que en los que el combinado nacional enfrentó a Alemania y España, durante una gira en Marbella, España.

Si bien no ganó en esta gira, ya que México cayó 2-1 ante Alemania y empató 2-2 contra España, para Ana Mendoza fue de mucho aprendizaje enfrentar a estas selecciones.