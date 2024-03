Declaraciones:

André Jardine al ser cuestionado sobre si Luis Ángel Malagón merece ser el nuevo portero titular de la selección mexicana.

“Una actuación muy buena de Malagón, viene trabajando muy duro. Es sin duda uno de los responsables de ser la mejor defensiva. Hubo partidos en los que fue determinante, como un portero de grandes equipos tiene que ser. En el tema de selección no me meto, no cabe en mi avalar las opciones, pero la certeza de que Malagón va por un lindo camino y que cada vez esta más listo para asumir responsabilidades más grandes.”

En comentario a su planteamiento distinto a los encuentros anteriores. El entrenador de las águilas respondió.

“Vamos usando el grupo que tenemos, el sistema y la forma de atacar depende mucho de tus once jugadores iniciales. Yo intento respetar casi siempre las características de todos, algunas veces uno acaba haciendo una función que no lo privilegia tanto. Pero el funcionamiento del equipo debe tener una lógica que puede ser por debilidades del rival o habilidades de cada jugador.”

Opinión del primer tiempo.

“Me quedo con muy buenas sensaciones. Los primeros 30 minutos muy buenos, donde debimos abrir una ventaja importante. Pero fallamos el último pase, por ahí algún centro, muchas pelotas paradas que no aprovechamos. Ya los últimos 15 minutos San Luis consiguiendo contragolpes, momentos de posesión. No me gusto mucho el final del primer tiempo.”

Opinión del segundo tiempo.

“En el segundo tiempo, tuvimos un cambio de posicionamiento importante. Que para mi fue fundamental en la victoria, que desajusta la presión de San Luis. Encontramos espacios, encontramos una tranquilidad para generar que duró cerca de 20 minutos. Son muy importantes estas variantes que ocupamos, pero todas requieren entrenamiento. “

¿Qué tanto afectó la fecha FIFA el planteamiento del partido?

“Por veces perdemos la consistencia del partido, por ser muy poco entreno. Las fechas fifas siempre son para nosotros un desafío muy grande. En cuanto hay equipos que tienen 10 días para trabajar un partido, nosotros no tenemos la mitad del equipo y solo 3 días para prepararnos con plantel completo. “

El director técnico de las Águilas habló acerca de lo importante que es ganar haciendo rotaciones en el equipo.

“Fue muy importante la victoria. Es una victoria que siempre nos complica, un rival que está bien trabajado nunca es fácil ganarles. Es importante hacer rotaciones y lograr puntos como lo hicimos en Tijuana, Tigres y hoy.”

Sobre las lesiones de Zendejas, Fidalgo, Quiñones e Ilian Hernández; el entrenador brasileño comentó:

“Las lesiones de Zendejas y Fidalgo fueron muy pequeñas, prácticamente un des confort muscular que no llegan a ser lesión. Pero consideramos sacarlos para no arriesgar ante los partidos que vienen. Mañana deberían entrenar con normalidad y estar listos para el partido contra New England.”

“Lo que preocupa un poquito más es Quiñones, todavía siente dolor. Pero está avanzando muy bien, veremos si evoluciona a tiempo y si no encontraremos la solución dentro del equipo que tenemos.”

“La lesión de Ilian nos preocupa un poco más por la forma en que fue. Cuando la lesión viene de un gesto no tan natural, normalmente es más fuerte. Es momento importante de recordar que tenemos jugadores buenos en la sub 20 que van a poder suplir cuando juguemos con 2 puntas o que Henry no esté.”

