En punto de las 17 hrs., Querétaro Femenil recibió a Necaxa en busca de sumar puntos de cara a la recta final del partido; buscando dar un gran partido ante su afición.

El partido inició de ida y vuelta dentro del inmueble, desde los primeros minutos tanto Gallos Femenil cómo las Centellas buscaron tocar puerta.

Sin embargo rebasados los primeros quince minutos del encuentro, el marcador seguía sin goles, pero con muchas emociones dentro del terreno de juego. Tres minutos Más tarde, Sol Lemos llegaba al arco, pero su jugada terminó siendo interrumpida por la defensa.

Para el 21' Daniela Fuentes abría el marcador con tremendo cañonazo al arco resguardado por Marta Alemany, dejando a la española sin posibilidades de desviar el balón.

Todo siguió su rumbo, Gallos con Afrodita, Barbrha y Magaly Cortés buscaba generar peligro en el arco, sin lograr dañar la portería de Valeria Martínez, con la defensa visitante multiplicándose a sus anchas.

Al 41' Barbrha Figueroa disparaba con peligro al arco, pero el balón se iba desviando, sin lograr empatar las acciones en estos minutos del primer tiempo. En la recta final del primer tiempo, Gallos seguía encima del arco, sin embargo desafortunadamente Afrodita López se pintaba de amarillo antes de irse al descanso.

En el arranque del complemento, las emplumadas, dirigidas por Alberto Arellano, realizaron dos cambios en busca de refrescar sus piezas, sacando a Barbhra Figueroa y Afrodita López, ingresando en su lugar Claudia Anguiano y Fabiola Santamaría.

El cambio dio frutos y recién iniciado el complemento, Fabiola Santamaría remató un esférico al arco, empatando los cartones para las albiazules.

El partido siguió con buen ritmo, Centellas y Gallos buscaban llegar al arco rival, sin lograr generar mayor daño; corría el minuto 67 cuando Santamaría se quedó a nada del doblete, con un tremendo disparo al arco de Valeria.

Se vino un nuevo cambio en busca de seguir refrescando la delantera, siendo Magaly Cortés la sacrificada para que entrara Dulce Alvarado en su lugar.

En el minuto 76 Lía Morán se llevaba la segunda amonestación para las locales, sin embargo eso no impidió que la jugadora continuara mostrando su garra en busca de poner otro gol en el marcador para las locales.

El partido siguió su ritmo y ninguna de las dos escuadras lograron darle la vuelta al marcador y ponerse en ventaja, siendo las queretanas quienes dejaban ir dos unidades en un encuentro dónde terminaron yendo de más a menos.

Con este resultado Querétaro suma ya 16 puntos, sin embargo se mantiene en la décima posición, situación complicada para las dirigidas por Arellano que no consiguen tener una regularidad. En su próximo encuentro visitarán a Toluca en Metepec.

Por otra parte, Centellas llegó a nueve unidades, localizándose en el puesto 15, para su próximo encuentro recibirán en Torreón, en el estadio TSM al Puebla en un partido que se espera las locales busquen sumar de tres y dar un gran partido.

Declaraciones

Alberto Arellano habló ante los medios tras el empate: “Es un empate con sabor a derrota. El primer tiempo fue cuando menos propusimos; para el segundo tiempo, mejoramos, pero no nos alcanzó”.

"No deje de ganar ahora dos puntos, llevo cuatro que no he ganado" .

“Son duelos directos, con tres equipos que están por encima de nosotros; tenemos que mejorar muchísimas cosas”.

Alineaciones

XI Querétaro | Marta Alemany, Fátima Delgado, Karla García, Scarleth López, Jazmín Enrigue, Lía Morán, Solange Lemos, Leidy Ramos, Magaly Cortés, Barbrha Figueroa, Afrodita López.

XI Necaxa | Valeria Martínez, Lucía Muñoz, Jemery Myvett, Anapaola González, Izabelle Hernández, María Acosta, Iraida Fernández, Reyna Velázquez, Dayán Fuentes, Danielle Fuentes, Mariana Ramos.