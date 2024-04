Este sábado 30 de marzo se enfrentaron los conjuntos de Pumas y Cruz Azul,, donde terminaron empatando a cero goles en Ciudad Universitaria en lo que fue el partido correspondiente a la jornada 13. Este encuentro tuvo el regreso de Gustavo Lema en el banquillo, sin embargo, esto no fue suficiente para que los universitarios pudieran regresar a la senda de la victoria, ya que la última vez en que Pumas sumó de a tres puntos fue en la jornada 7 cuando venció 3-0 a Santos Laguna. Desde ahí, solo había tenido un partido en casa, empatándolo ante Xolos a tres goles y de los otros cuatro encuentros fuera de casa, cayendo en tres ocasiones y empatando en una sola ante Atlas a cero goles.

Al momento el conjunto del Pedregal se encuentra en la décima posición con 17 puntos y con posibilidad de caer más posiciones si el conjunto de Santos gana su partido mañana y León gana o empata su encuentro y las respectivas diferencias de goles aventajan a ambas escuadras. Durante la conferencia de prensa, el técnico argentino tuvo las siguientes palabras:

El sabor del partido

El entrenador destacó lo importante que fue este encuentro al no recibir goles y tampoco haber perdido, tras la mala racha que venía arrastrando el equipo, destacando que el hecho de tener plantel completo de nueva cuenta, le permitirá afrontar de mejorar manera los últimos partidos:

“Veníamos en una racha negativa y lo importante era no recibir goles, no perder, pero hicimos un planteo con la intención de ganar, de dominar al rival, es un rival que generalmente domina a los oponentes y hoy no lo consiguió, me parece que fue un partido parejo, donde algún detalle pudo haber inclinado la balanza para un lado o para otro, estuvimos muy sólidos en defensa que era lo que realmente me preocupaba y si estamos en una situación del torneo en la que no tenemos lugar para otro tipo de traspié, en cuanto a puntos y demás estamos matemáticamente en condiciones de hacer incluso algún punto más que el torneo pasado, así que por ese lado no va, va por el lado del rendimiento que a mi me preocupaba, pero bueno, también hay una realidad que tiene que ver con un montón de lesiones, un montón de accidentes, el partido pasado, a los diez minutos choca el cuarto volante contra el quinto central, tienen que salir los dos, no son excusas, son cosas que pasan, realidades, y las tenemos que afrontar, hoy tenemos el equipo completo nuevamente, el plantel prácticamente completo así que, bueno estamos de cara al último tramo con la intención de tener una levantada, sea hoy desde el rendimiento que me parece que hubo una levantada importante, un equipo muy sólido, muy serio, como me gusta que sea y por algún detalle faltó el gol, pero desde ese lado, me voy conforme”.

​ Partido Pumas vs Cruz Azul | Foto: Facebook / Pumas Mx

¿Cambios tardíos?

Respecto al cuestionamiento sobre si los cambios fueron tardíos, el entrenador comenta que al ver al equipo bien, prefirió sostener a sus jugadores y solo realizar los cambios solamente por el tema de frescura de piernas, el primer cambio universitario fue en el 66, al entrar Rogelio Funes Mori, en lugar de Guillermo Martínez, de ahí el siguiente cambio fue hasta el 79 y de ahí hasta el 87:

“Fue justamente que el segundo tiempo arrancamos muy bien. Entonces como veíamos que dominábamos y que teníamos situaciones y demás, son decisiones, los veía bien, estábamos dominando el partido, los cambios fueron más por una cuestión de frescura que de calidad individual, “El Melli” ya está mejor, pero no está al cien y Memo hizo un desgaste terrible, no solamente atacando, sino también en la fase defensiva, pero arrancaron muy bien el segundo tiempo, entonces, decidí esperar y tenemos jugadores desequilibrantes, Rodrigo estaba haciendo un partido sensacional, se empezó a cansar también por el desgaste, salió acalambrado en el partido de sub-23 el fin de semana pasado al minuto 92, entonces un desgaste muy grande, entró Leo y nos dio esa frescura, entró Rober y también nos dio unas situaciones por fuera, “El Chino” también entraba cansado, pero bueno, estaban bien, el tema de los cambios, cuando ve al equipo bien y dominando, es la decisión entre jugarse a que sigan un poco más o a meter piernas frescas y no saber si los cambios del rival salieron jugadores muy peligrosos, o sea que sintieron esa presión de Pumas, así que bueno, son partidos”.

12 puntos por disputar

Sobre el hecho de que hoy pueda Pumas volver a quedar fuera del Play inn y que solo le quedan 12 puntos por disputar, el técnico comenta no estar preocupado por la situación: