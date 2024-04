Trayectoria de Pablo Barrera

Pablo Edson Barrera Acosta inició su carrera futbolística en los Pumas de la UNAM, debutó un 19 de noviembre de 2005 contra los Tigres. Su primer gol lo marcó dos años después frente a Monarcas Morelia en el Apertura 2007.

A lo largo de su carrera ha logrado estar dentro de grandes clubes, jugado para el West Ham United en Inglaterra y también fue parte del Real Zaragoza en España.

Su paso por la selección nacional es memorable de recordar, pues se convirtió en pieza clave para conseguir el campeonato de la Copa Oro en los años del 2009, 2010 y 2011.

Su paso por Monterrey

En el Clausura 2015, Pablo Barrera fue fichado por los 'Rayados' de Monterrey, su debut se dio un 11 de enero de 2015 enfrentando a los Leones Negros.

Su primer gol como rayado fue contra el Querétaro.

En su paso por La Pandilla, Barrera jugó 55 partidos, en los cuales anotó 3 goles, su desempeño en Monterrey fue regular, el rendimiento esperado no fue el ideal lo cuál causó que no se quedará más tiempo, de igual forma, Pablo Barrera declaró lo siguiente años después de su salida de los Rayados de Monterrey.

Foto: TUDN

"Me sentí bien en Monterrey, sentí que no hice mal papel, me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero el futbol es así, puedes tener esa mala suerte de a lo mejor no demostrar el nivel que te hubiera gustado..."

Fuente: Multimedios

Su paso por Cruz Azul

Tras su paso por el West Ham United, el 3 de julio de 2012 volvió al futbol mexicano con el Cruz Azul, firmando un contrato de 3 años con la Máquina. En su paso por la 'Máquina Celeste' tuvo memorables actuaciones, en 64 juegos con Cruz Azul, logró 4 anotaciones y 8 asistencias.

Foto: El Economista

Su desempeño como jugador celeste fue sin pena ni gloria, aunque no pudo consagrarse campeón y romper la sequía de ese entonces de 17 años sin un título para los de la Noria.

"Yo quería irme campeón con Cruz Azul y lamentablemente no se pudo. Ahora viene un reto nuevo en un buen equipo que me está dando una oportunidad y hay que aprovecharla"

Fuente: ESPN

En que equipo salió campeón... ¿Cruz Azul o Monterrey?

A pesar de no lograr el título de liga en ninguno de los dos equipos, Pablo Barrera logró plasmar su nombre en los campeonatos de la CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE 2013/2014 y la COPA MX 2012/2013 con Cruz Azul.

Foto: Marca.com

Pablo Barrera no logró ningún título oficial tras su paso por La Pandilla.