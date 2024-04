Un nuevo clásico nos espera en la cancha de los 'Universitarios'. América y Pumas han disputado el Clásico Capitalino en 173 ocasiones, con 61 triunfos para las 'Águilas', 43 juegos en favor de los Pumas y 69 empates.

Parece que los de la UNAM siempre son favoritos en su estadio, pero los 'Cremas' llegaron a pisar ese territorio en más de una ocasión jugando como locales.

Primera etapa de América en el Olímpico Universitario

El América ha pasado por varias canchas de la Ciudad de México, como el Parque España, donde estuvo desde 1919 hasta 1926 y logró levantar los Campeonatos de Liga 1924-1926 y 1925-1926 ambos ante el Asturias.

A finales de 1926 dio el salto al Parque España de la Verónica, ahí jugaría sus partidos hasta 1936. Aquí los ‘Azulcremas’ obtuvieron el campeonato de Liga 1927-1928.

Para 1938 voló al Parque Asturias, donde lograron alzar la Copa México ante el Club España y dar fin a su estadía en 1946 para moverse al Estadio Ciudad de los Deportes. En éste maravilloso estadio, el América se coronó campeón de Copa en las temporadas 1953-54 y 1954-55, ambas veces contra el Guadalajara y Campeón de Campeones ante el Zacatepec en la 54-55.

Foto: Club América (Página web)

Para 1955 por fin llegarían al Olímpico Universitario, con una capacidad de 72 mil espectadores, se convertiría en casa de uno de las ‘Águilas’. El primer título de los 'Azulcremas' en la era profesional lo consiguieron jugando como locales en Ciudad Universitaria por encima de los Pumas que siempre han tenido este recinto como su hogar pero que aquella temporada la terminaron en la parte media de la tabla. El 19 de diciembre de 1965, América jugó el duelo que definió al campeón de esa temporada. Aquella noche enfrentaron al Veracruz en la Jornada 30 del certamen y ganaron 2-0 para adjudicarse su primer campeonato.

En 1963 Emilio Azcárraga Milmo mandó a construir el Estadio Azteca. La obra duró cuatro años y en 1966 quedó lista para para ser la sede principal del Mundial de Futbol en México en 1970 y la casa de los americanistas.

Segunda etapa de América en el Olímpico Universitario

En 2019 América regresaría al Pedregal tras el virus del Covid-19, ya que habría un parón de la Liga MX, pero más adelante se realizaría la Copa GNP, lo que provocó que América, Cruz Azul y Pumas compartieran localía, aunque sin público, en el Olímpico Universitario. Y eso no fue todo, ya que por remodelaciones en el Azteca, ambas escuadras capitalinas mantuvieron su localía en el recinto de la UNAM por algunos partidos en el torneo Guard1anes 2020.

Esta última localía de americanistas y cruzazulinos en suelo de Pumas no cayó bien dentro de la afición 'Auriazul' ya que se dice que no pagaron lo que debían desembolsar para rentar las instalaciones.