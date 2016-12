La V: un estilo de vida

VAVEL era un meta; hoy, un estilo de vida

Son ya dos años y medio desde que pisé por primera vez esta casa. La casa que no está amueblada, que no tiene electrodomésticos ni aparatos electrónicos, pero sí la más confortable. Un año más de seguir contando historias que nacen en León y se esparcen a través de la red, a través de VAVEL.

En 2014 VAVEL era una meta, una meta que me ponía a soñar, a ilusionarme y a trabajar, a cubrir un espacio que me permitiera ‘ViVir’ al máximo siguiendo de cerca al equipo con el que siento arraigo por ser de mi tierra, el León, y los deportes también. Hoy, VAVEL es un estilo de vida; gracias a ello la vida está pintada de otro color.

Muchas historias se encajonaron en el recuerdo de este 2016. Afortunado soy de poder, primero vivir, y después contarlas a miles de lectores que, gracias a unas cuantas líneas escritas y publicadas, satisficieron su necesidad de información deportiva y ‘esmeralda’, generalmente.

Fue un año que me regaló episodios de todo tipo; desde despedidas y bienvenidas a entrenadores, hasta los más complicados en cuestiones personales como el estar acostado en la cama de un hospital, entre la vida y la muerte, pero siempre teniendo en mente el volver a redactar o a realizar una cobertura. Ahí fue donde me di cuenta que VAVEL era un estilo de vida, algo que me llena y me mueve.

Posteriormente vinieron los días en que aun en periodo de recuperación, sin posibilidades de caminar bien debido a dos cirugías en el estómago, me presenté en el Nou Camp para llevar la cobertura de un León vs Monterrey. Y como si hubiese sido la primera, estaba lleno de ilusión, emoción y alegría por volver, por llevar a través de redes sociales y notas, la información. Una necesidad muy grande, ahí reconfirmé todo. Ni los malestares físicos me lo impidieron, y todo era por mí, eso sí, no porque me lo exigieran.

Los torneos terminaron, jugadores y técnicos se fueron, pero así como la banda, citando un cántico de la barra, uno también se quedará. Y no sólo cubriendo al León, también en VAVEL para poderlo hacer, porque sin eso, no sería posible.

Las exigencias son cada vez mayores, el compromiso también lo es, sin embargo el agradecimiento supera límites. Gracias, VAVEL, por un año más de espacio, por un espacio que permite seguir subiendo escalones rumbo a la meta llamada éxito, por un lugar que permite seguir cumpliendo sueños, convirtiéndome en un aventurero de la cancha y viviendo una travesía que ha superado por mucho mis expectativas.

Cerrando con esto, y aprovechando… ¿por qué no? Gracias a Dios principalmente por ponerme en esta perspectiva con rumbo hacia un horizonte, por darme vida, porque sin ella no podría escribir estas líneas ni pude haber escrito las miles más en este 2016. Y, lo que siempre digo: por mi madre, mi padre, mi familia y ahora mi novia Jessica que también cambió mi vida... ¡ESTO ES Y VA POR USTEDES!

¡Feliz año 2017!