El Arbitraje del futbol mexicano en crisis.

En muchas ocasiones se ha manifestado ante variados medio de comunicación el hecho de que el Arbitraje Mexicano está en crisis, y efectivamente, está en crisis, sin embargo, la crisis comienza desde que muchos críticos "expertos del arbitraje" como lo son Marco A. Rodríguez y Felipe Ramos Rizo no solo analizan, sino que también hunden en palabras que perjudican en mucho al árbitro, a los que Marco Rodríguez (de reciente retiro) alguna vez les dijo "compañeros" o "amigos".

Marco A. Rodríguez en ocasiones a determinado que el problema se deriva en Federación Mexicana de Fútbol Asc. y estoy de acuerdo en eso, ya que en ocasiones la misma Comisión de Árbitros le da la espalda a los colegiados y esta Liga Bancomer cuida mucho los intereses de los equipos y sobre todo el espectáculo, sin embargo, 'Chiquimarco', ha realizado muchas observaciones a cuadro, una de ellas es: "Destaco mi amor al arbitraje" pero ¿será así?, creo que si Marco amara al arbitraje, apoyaría a los chavos a salir adelante en en tropiezos que todos los árbitros tuvimos en nuestra carrera, no solo criticando, sino haciéndoles ver cuales son las estrategias para realizar mejor trabajo en cancha.

Felipe Ramos Rizo, por su parte, ha realizado declaraciones muy fuertes en contra del arbitraje, al grado de llamarlos "inservibles", sin embargo, habrá que recordarle a Felipe la cantidad de errores que él cometió en su carrera arbitral, fueron infinidad, sin embargo, tiene la cara para revelar esas palabras en contra de los nazarenos activos.

Hace algunos días leí una frase, en la que recalcaba lo siguiente: "Los grandes personajes son aquellos que más se equivocaron en su historia", esto me dejó pensando, si Marco A. Rodríguez tuviera un poco de amor por el arbitraje, no criticaría, simplemente analizaría.

Mi pregunta es ¿Por qué estos personajes, no dejan a los chavos que se equivoquen? Sabemos que en el fútbol hay errores y todos estamos expuestos a estos y dudo mucho que algún árbitro profesional tenga la intención de juzgar mal alguna jugada.

Esa es la verdadera crisis del arbitraje, los "analistas", que más bien son críticos, cosa que en el fútbol no tiene cabida, esto redunda en la frase "Perro no come perro".

Los aficionados, que somos la otra cara de la moneda, se sienten muy inteligentes criticando al árbitro, pero les aseguro que no durarían ni 10 minutos dentro de una cancha de fútbol, obviamente, con un amplio desconocimiento de reglas de juego pero a final de cuentas esto pasa desapercibido. ¡OJO! ¿Por qué crucificar al árbitro? en un partido de fútbol existen más fallas de los delanteros y porteros, si nos vamos a estadística, esta dice que hay 1 error arbitral, por cada 49 errores de los equipos. Entonces ¿a quién deberíamos de reclamar la próxima ocasión que pierdas un partido? a tus delanteros, medios, defensores, DT, auxiliar o a la propia directiva.