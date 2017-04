¿Crisis? El arbitraje en tiempos de la tecnología

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

El arbitraje siempre será polémico, cuando hablamos sobre el resultado de un partido, no falta quien mencione que gracias o por culpa del árbitro se ganó o se perdió. La crisis del arbitraje ¿existe o no? En los Foros del periódico Mural sobre fútbol, tres panelistas dieron su opinión. El árbitro de gafete FIFA, Francisco Chacón, el exjugador de Atlas, Leandro Cufré y el periodista Pedro Antonio Flores.

(Los reclamos son constantes contra los silbantes | Foto: Multimedios)

Entre los temas tocados el más relevante fue el arbitraje a nivel mundial, por lo tanto que se debe mejorar y que mejoras puede haber, como la tecnología aplicada al deporte. La tecnología y el deporte no está peleados, pero muchos se niegan a usarla por tradición, en especial los románticos, pero el árbitro mexicano demuestra que se perdería el criterio arbitral.

“La tecnología siempre será polémica, porque los que estamos en la cancha, al 90 por ciento de nosotros (árbitros) no nos gusta el tema. Sí puede ayudar, pero el fútbol tiene mucha pasión y polémica, no es como las repeticiones en el futbol americano o en el Tenis. Acá existe la apreciación del árbitro, y en las reglas, en 12 o 13 párrafos viene la apreciación. Eso tiene que ver con el criterio de una persona”.

“En el fútbol no existen jugadas blancas o negras, también hay grises”

El silbante nacido en Irapuato mostró su pasión por los deportes, declaró que la actualidad del arbitraje es la mejor, es justa y debe seguir en busca de mejorar, también aseguró que no hay mala intención por perjudicar o ayudar a un equipo. Incluso tocó el tema de la jornada 10, misma que se suspendió por los árbitros. Un precedente en el fútbol mexicano.

“El arbitraje mexicano es honesto, yo pongo las manos al fuego por todos”

“La liga se paró para hacer valer los estatutos, nosotros no queríamos ni que aun jugador se le sancionará 1 año o 6 meses, nunca pedimos eso. Sólo pedimos que el código de sanciones se hiciera valer, los castigos que fueran con base a un código de sanciones que ellos mismos hicieron”.

(Francisco Chacón es árbitro internacional FIFA | Foto: Imago 7)

El exfutbolista, Leandro Cufré estuvo en diferentes ligas del mundo, y sabe que la polémica arbitral se vive fuerte en todos lados, pero ahora ya retirado respeta más a los silbantes, pues reconoce el esfuerzo y trabajo de los de negro.

“El árbitro debe ser respetado por el jugador desde la formación”

“Cuando terminé mi curso como entrenador en el DF, me di cuenta de la preparación de los árbitros, y con algunos de ellos me acerqué y les pedí disculpas. Tenía algunas conversaciones subidas de tono, pero siempre con el debido respeto, nunca le falté al respeto, jamás los insulté. Se pueden equivocar, pero es normal”.

“En Atlas llegué a estar hasta un año y medio sin cobrar”

“La unidad que tuvieron los árbitros los hace muy fuertes, la que no tienen los jugadores, porque no existe esa comunión. En su momento con Atlas, viví momentos muy difíciles, llegué a estar hasta un año y medio sin cobrar, y mis colegas de otros equipos se volteaban. Fui una sola vez a la comisión del jugador, me planté y les dije que esto no tiene sentido, y me fui. Mis compañeros tenían deudas, de hospital, escuela y rentas, pero así seguimos entrenando. Era obligación para todos llegar y cumplir el entrenamiento”.