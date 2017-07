ENTREVISTA. Lalo Escalante, el primer portero mexicano en jugar Europa League

Google Plus

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

El caso de Eduardo Escalante es muy particular, el joven portero que estuviera en fuerzas básicas de diferentes equipos del fútbol mexicano encontró en Andorra una oportunidad para hacer su carrera como profesional, la cual aprovechó de la mejor manera al hacer historia en el viejo continente en su primer torneo.

El guardameta nacido en Culiacán, Sinaloa llegó al UE Santa Coloma y se coronó campeón con la filial en la Segunda División, donde fue pieza clave al disputar todos los partidos como titular. A pesar de que no pudo debutar en Primera División, gracias a la buena campaña que hizo el primer equipo se lograron clasificar a la fase previa de la UEFA Europa League.

Fue en el partido de vuelta frente al NK Osijek de Croacia donde Lalo Escalante tuvo su tan esperado debut con el UE Santa Coloma y, al mismo tiempo, se convirtió en el primer portero mexicano en jugar una competencia europea. Desgraciadamente para su causa, el marcador global fue de 6-0 en contra y con ello quedaron eliminados.

El arquero de 22 años de edad habló en una entrevista para VAVEL México sobre lo que se fue su primera temporada en Andorra y lo que se vendrá ahora para él, donde todo parece indicar que se quedará con el puesto de titular en el primer equipo.

P. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente cuando te dijeron de ir a jugar a Andorra?

R. “Yo al principio no sabía, tuve que entrar a internet para ver cómo era la cultura y el fútbol allá. Dije hay que intentarlo, es Europa y es un trampolín para poder regresar al fútbol luego de un año inactivo después de Jaguares de Chiapas”.

P. ¿Lo pensante mucho?

R. “No, no lo pensé. Esto es lo que más me gusta, mi sueño era jugar profesionalmente al fútbol, me fui, quise hacer historia y lo hice, fui el primer portero mexicano en jugar en una competencia europea y ahora sigo trascendiendo”.

P. ¿Cómo viste tu primera temporada en Andorra, donde fuiste campeón con el segundo equipo y culminaste con ese debut en Europa League?

R. “En el segundo equipo tuve la oportunidad para tener actividad y estar bien físicamente. Gracias a Dios se me dieron las cosas y salí campeón con la filial, lo hago bien, me suben al primer equipo por mi desempeño, tuve cinco convocatorias y afortunadamente me tocó jugar en la Europa League”.

P. ¿Cómo lograste adaptarte tan rápido a Andorra?

R. “En Andorra es un clima que está a menos trece grados, es pura nivel, y acá en Sinaloa son como cuarenta. La adaptación al principio fue complicada, pero me adapté en dos semanas, lo más rápido posible para poder estar bien y hacer las cosas de la mejor manera”.

P. ¿Cómo fue el trato con los compañeros? ¿Cómo te recibieron en el equipo?

R. “Llegué y me acobijaron muy bien, me hicieron parte de la familia. Todos nos llevamos muy bien, desde el primer día que llegué hasta ahorita, son muy buenos amigos, vivo con otros mexicanos en el departamento y nos apoyamos el uno al otro”.

P. ¿Cuál es tu principal objetivo en estos momentos?

R. “Mi objetivo ahorita es la titularidad en el equipo, hacer las cosas muy bien, uno como jugador mexicano quiere llegar a las mejores ligas, entonces de mi parte me gustaría seguir allá para trascender”.