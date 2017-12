Google Plus

"Eramos un equipo gitano", el recuerdo del histórico Toros Neza

Han pasado veinte años de aquel Toros Neza que revolucionó el fútbol mexicano y se quedó en la memoria de todos los aficionados al llegar a la final del Verano 1997. Un equipo como ningún otro en la historia, que tenía entre sus filas a grandes ídolos como Germán Arangio, Miguel Herrera, Guillermo Velázquez, Rodrigo Ruíz, Federico Lussenhoff y Antonio Mohamed, todos dirigidos por el técnico Enrique Meza, quien ya se encuentra en el Salón de la Fama.

En vísperas de una posible final donde se verían las caras dos de los protagonistas de esta historia de locura mezclada con buen fútbol, Humberto Romero, uno de los jugadores que integró aquel plantel subcampeón en la década de los noventas habló en exclusiva para VAVEL México sobre esa etapa de su carrera que con tanto cariño recuerda

“En Toros Neza hicimos grandes cosas, la gente nos recuerda por las máscaras, el pelo pintado que sacábamos. Siempre fue un equipo muy unido, a muchos jugadores nos decían que ya estábamos viejos pero teníamos mucha la experiencia y ganas de ser triunfadores donde nos parábamos, eso era lo que nos inculcaba Enrique Meza”, declaró.

Romero Martínez actualmente dirige al Juventud FC de la Tercera División Profesional, tratando poco a poco de hacer carrera como estratega, tal y como lo han hecho muchos de sus compañeros de esa generación, principalmente Miguel Herrera y Antonio Mohamed, quienes estarán buscando levantar un nuevo título desde el banquillo con sus respectivos equipo en el Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX.

“Me da mucho gusto haber tenido compañeros que dirigen en Primera División, haciendo las cosas bien y eso realmente se lo han ganado. Espero que le vaya bien al ‘Piojo’ y al ‘Turco’ que fueron mis compañeros y agradezco que la gente siga recordando todo eso”, compartió el tapatío.

Humberto Romero formó parte del plantel de Toros Neza que llegó a la final del Verano 1997 (Foto: Anotando Fútbol)

Después de dos décadas de aquella hazaña, el ex Toro todavía tiene muy presente lo vivido y el estilo de juego que los hizo ser ese equipo icónico que todos querían ver, quedándose con los peculiares festejos que hacían al anotar y con la goleada en el global de 9-2 al Atlante en los cuartos de final del Invierno 1996.

“Éramos un equipo gitano, no sabíamos si íbamos a perder o ganar, si nos iban a golear o íbamos a golear, esa era la satisfacción. Las experiencias bonitas era cuando celebramos los goles, un gol es una alegría y eso no lo tienen que parar, no nos burlábamos del contrario. Todo el grupo nos poníamos de acuerdo para festejar y ver de qué manera salimos, fue una época muy bonita, fueron unos Toros que revolucionaron el fútbol, era un equipo que perdíamos o ganábamos y una gran satisfacción fue eliminar al Atlante”, finalizó.