Entrevista. Ricardo La Volpe: "México pasará a cuartos del mundial"

(Foto: Damian Besares | VAVEL)

Ricardo Antonio La Volpe es considerado por muchos como uno de los mejores técnicos en la historia del fútbol mexicano, odiado por muchos y querido por otros, lo que nadie puede negar es que a lo largo de su carrera, el estilo del 'Bigotón' ha llamado siempre la atención de muchos, y ha provocado la admiración de varios gracias al vistoso y placentero juego que sus equipos han demostrado.

El argentino platicó con VAVEL México sobre su carrera como director técnico, contó algunas anécdotas, y dio su opinión sobre el futuro de la selección azteca en la Copa Mundial Rusia 2018.

P. ¿Qué cualidades necesita un entrenador para dirigir un equipo?

R. "Las cualidades importantes son dar confianza a los jugadores y eso lo da el conocimiento que tenés del futbol; ser simple en la explicación, que sea fácil de entender de lo que quieres del equipo y otra importante: tener objetivos en para el equipo y dar el ejemplo en todo; horarios, disciplina, etc. Ser honrado".

P. ¿Crees que México pase al quinto partido en el mundial de Rusia?

R. "Hoy en mi punto de vista tenemos el mejor plantel desde hace mucho tiempo porque contamos con jugadores muy desequilibrantes, y esto me da a opinar que sí vamos a pasar".

P. ¿México calificaría al mundial si participara en CONMEBOL?

R. "Yo creo que sí, hoy tenemos una gran camada de jugadores con un potencial muy fuerte, con esto podemos enfrentar a cualquier selección".

P. ¿Qué planes a futuro tienes para tu carrera como técnico?

R. "El ser humano generalmente pone sus objetivos, yo me los puse hace años cuando empecé como DT y creo que logré casi todos, pero tengo ganas todavía de dirigir para terminar esta carrera con dirigir un equipo con el sistema de Van Gaal".

P. ¿Te gustaría volver a dirigir una selección?

R. "Para un DT lo máximo es una selección como lo es para un jugador, por eso siempre estaría dispuesto a dirigir una selección".

P. ¿Cuál es tu filosofía de juego?

R. "Siempre dije que mi filosofía es un equipo agresivo, y esto en lo ofensivo y defensivo, con la importancia del manejo de la pelota".

P. ¿Tienes a algún entrenador como modelo?

R. "Es difícil hablar de uno, yo creo que empiezo por Menotti por su fútbol, luego me gustaron en los 80's Arrigo Sacchi y en los 90's Van Gaal, hoy Guardiola".

Cabe destacar que el mismo Josep Guardiola ha alabado el estilo de juego de La Volpe, y dedicó una columna sobre el argentino cuando escribía para un diario en España. También ha comentado que la forma de jugar de México ha sido influencia del 'Bigotón'.

P. ¿Cómo te defines como entrenador?

R. "Soy un técnico normal. Pero creo que mis virtudes son de ser un estratega y lo mejor para mí, ser didáctico, es decir, me gusta enseñar".

P. ¿Cuál ha sido hasta ahora el mejor momento de tu carrera como entrenador?

R. "Hay muchos gracias a Dios, pero destaco la Copa de Oro porque se le tuvo que ganar dos veces a Brasil. Otro sería el muy buen campeonato en confederaciones dejando al fútbol mexicano muy alto".

P. ¿Pegan mucho las críticas?

R. "Sí duelen, y hubo muchas fuertes, pero la experiencia te dice ver de quién viene, algunas serán buenas y otras las borras".

P. ¿Llega a ser difícil controlar los egos en un equipo?

R. "Bueno, no te olvides que el técnico es el principal psicólogo y saber manejar al grupo es fundamental".

P. ¿Cuál es la más grande enseñanza que te has llevado a lo largo de tu carrera como técnico?

R. "En el fútbol la enseñanza es todos los días en los entrenamientos. Siempre te deja algo cada partido porque ves algo nuevo siempre en fútbol, por lo menos así pienso yo. Siempre hay que actualizarse viendo mucho fútbol de todos lados".

P. ¿Alguna anécdota que nos quiera contar?

R. "Esta anécdota que te cuento es muy linda por lo que me dejó de enseñanza y de objetivo: cuando como jugador llegué a la selección, yo jugaba en un equipo de los llamados chicos, Banfield, y llevé como calzado de fut los que usaba y eran de una marca chica también, y te imaginas con todas las figuras de primer nivel que me encuentro, vieron mis zapatos y terminado el entrenamiento cuando me fui a bañar al regreso, se estaban prendiendo fuego mis zapatos y todos riéndose por supuesto, ya que todos usaban Nike, Adidas o Puma. Me las aguanté, y con el trabajo y la constancia de seguir en la selección, pronto firmé contrato con Puma".

​​P. ¿Cuál fue su reacción luego de saber el incidente de César Andrade? (Accidente automovilístico que terminó su carrera)

R. "Fue algo terrible para todos ya que venía demostrando su calidad de jugador y mostrándose ya en primera y lógicamente todo el plantel lo apoyó, pero también nos dio la posibilidad de hablar del tema y explicar lo que es un profesional fuera de las canchas. Una pérdida terrible para el fútbol".

P. ¿Qué legado le dejas al fútbol?

R. "Creo que me dijo el tiempo que muchos jugadores que tuve algo les enseñé, porque hoy siendo técnicos te nombran como alguien que les enseñó. Otra cosa, que dejaste al fútbol tu estilo de juego, ya que muchos hablan de una 'Salida Lavolpiana' y eso es mucho, y les doy las gracias porque no todos están ahí".