Alejandro Chumacero, con un pie en la Liga MX

(Foto: El País de Bolivia)

Con los mercados nacionales cerrados después de que los régimenes de transferencia invernales terminaron, los equipos buscan reforzar sus plantillas con jugadores foráneos teniendo en cuenta que la fecha límite es el 31 de enero de 2018.

Desde Bolivia, el nombre de Alejandro Chumacero suena con fuerza. El volante de The Strongest firmó un excelente año convirtiéndose en uno de los jugadores más influyentes de la Copa Libertadores 2017, quedándose a un tanto del campeón goleador (9 anotaciones).

El pasado sábado, el seleccionado boliviano aceptó que quiere salir de Bolivia, cuestión que a mitad de año no se debido a que a pesar del interés del Independiente argentino, Chumacero declinó por jugar la Libertadores con The Strongest.​ "Tengo que dejar el plantel y mostrar mi fútbol afuera. Ya me estaré despidiendo de mis compañeros, no quiero dar más detalles, pero mi decisión está tomada".

Los equipos que lo quieren

Chumacero se encuentra en la carpeta de Pumas; equipo que él mismo reconoció de su agrado; Necaxa, que ofertó por él en el semestre anterior; Puebla, quien también lo busca.

Las cualidades, polivalencia y rendimiento demostrado en el máximo torneo de CONMEBOL resultan atractivos. Todo indica que Chumacero estará desembarcando en la Liga MX ya que este sábado, en redes sociales, se publicó una foto del futbolista en la embajada de México.

Chumacero ya habría realizado sus trámites migratorios | Foto: @ATBDigital

No hay nada firmado, todavía

Ante esta ola de trascendidos, VAVEL México contactó a Alfredo Turdó, representante del 'Cachorro'. El agente reconoció el interés de "varios equipos mexicanos", aunque enfatizó en que todavía no hay ningún contrato firmado.

"Tenemos varios equipos. Nos han llegado algunas ofertas, pero no tenemos nada concretado", dijo a este periódico. Especificó que el contrato con The Strongest sigue vigente y "finalizará en los próximos días".

El hombre que guía el destino de la sensación boliviana anhela llegar al balompié azteca. "Ojalá (se dé) porque la liga mexicana es plaza donde nosotros siempre hemos creído que la rompería. Sería un placer que fuera a jugar a México".