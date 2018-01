Cartas a los Reyes Magos

Nos dimos a la tarea de infiltrarnos en las distintas cartas a los Reyes Magos que diversos actores de la vida deportiva escribieron. Sin duda un ejercicio de espionaje de alta tecnología que ni en Israel tienen perfeccionado. Aquí algunas de esas misivas.

Juan Carlitos Osorio:

Queridos Reyes Magos, es la primera vez que les escribo desde México y sólo quiero una cosa: guardar mi puesto después del Mundial de Rusia. Yo sé que es difícil porque en el año entregué buenas notas pero a nadie le gustó mi forma. Me tocó un salón muy complicado donde está el “bully” alemán, el “aplicado” de Corea y el “responsable” sueco. Parece que si paso, será de “panzazo”.

Miguelito Herrera:

A ver Reyes, ¿se van a caer o no con mis juguetes nuevos? No puede ser que mis vecinos del norte tengan unos mejores que los míos. A ellos les traen de marca europea, mientras que yo aún sigo con los mismos nacionales y latinos de siempre. Estos ya no funcionan, o se rompen fácilmente o de plano se les acaba la pila y ya no quieren arrancar. A ver si se van poniendo más truchas porque antes yo marcaba la tendencia a seguir, y ahora nadie quiere jugar conmigo.

Luisito Higuera:

A ver, ¡paps! O sea, este año sí medio cumplí mis metas. Nadie puede negar que el famoso doblete aumentara mis bonos como un gran líder que soy en mi escuela, pero, ya vess, tipo… necesito más. Chuchito Martínez ya no me quiere prestar sus muñecos, el último tuve que rogarle para que me lo prestara más tiempo y quería un dineral. Ya ves que, tipo, o sea, Cota sí lo vale, goey, pero me la hicieron de emoción demasiado. Que este año me traigas más gente como Cota y Almeyda y menos como Oswaldo Alanís, que quiere salirse de mi bolsa sin que nadie me de peso ¿y luego qué le digo a Yorchito de mi descuido? O sea, no es opción.

P.D. Sígueme en Twitter. Ahí escribo pero no escribo, pero soy yo y a veces no lo soy.

Hasta aquí la investigación.

Botepronto

Ya mero empieza la Liga MX. Yo sí la extrañé.