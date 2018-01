León, traidor a la patria

(Foto: Ezequiel Gasca l VAVEL)

Y seguimos con las famosas contrataciones de los equipos de futbol; y es que no es fácil asimilar que un club con tanta historia y tradición en nuestro país pudo contratar al enemigo número uno de nuestra selección, quien se burlaba de nuestras eliminaciones y recordaba los marcadores “dos cero”.

Sí, señores del León, yo no sé cómo rayos les da orgullo haber fichado a Landon Donovan. Yo no sé cómo los aficionados esmeraldas reciben con los brazos abiertos a aquél jugador que disfrutaba de echarnos del mundial. Estoy seguro que los jugadores mexicanos son unos profesionales, pero habría que ver caras de aquellos consagrados quienes se pudieron sentir ofendidos por los festejos en la cara del “Capitán América”.

La verdad es que han venido varios jugadores de Estados Unidos, es más, uno de los más grandes referentes como Eric Wynalda también militó en el cuadro del bajío, pero no se hizo odiar tanto como el gringo de 35 años que viene de su segundo retiro.

¿De verdad la familia Martínez del Grupo Pachuca piensa que con esa contratación puede competir? Reitero: viene de su segundo retiro, después de dejar al Galaxy de Los Ángeles el año pasado y sin tener actividad previa en varios meses. En el ambiente en general hay un olor a mercadotecnia pura para no perder el protagonismo que no han tenido el León en los últimos años.

¿O será que con lo último de Donovan, con 35 años, piensan que la Liga MX es tan poca cosa como para que el eterno dolor de muelas pueda triunfar? Honestamente vaticino que no será un golpe sobre la mesa de los leoneses ante el dominio regio y las contrataciones hechas por América para esta temporada. Ojalá no me equivoque.

No olvido la cara de satisfacción cuando nos echaron del Mundial en el 2002. No olvido que cada vez que pudo, junto a Alexis Lalas, se burló de nuestra selección mexicana. No puedo olvidar la vez que orinó, sin importarle, el pasto del estadio Jalisco. No señores del León, la verdad esta no es como para aplaudirles, sino reclamarles sacar del retiro a uno de los jugadores que más se sufre cuando se ve vestido con la playera del “National Team”.

Botepronto

Este tema me quitó las ganas de escribir sobre el retiro de Ronaldinho, quien es mucho más importante para el futbol mundial pero que yo hacía retirado desde que jugó con los Gallos Blancos.

Préndela así, de volea.