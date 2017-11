Irving Rubirosa: “Eliminamos a un equipo favorito para ganar la competencia”

Google Plus

Foto: Alebrijes

Con minutos dramáticos sobre el final de la serie, Oaxaca supo aguantar la ventaja del gol de visitante y terminó por eliminar al líder general de la competencia, a pesar de perder dos por uno en el Miguel Alemán Valdez.

En conferencia de prensa, el debutante Irving Rubirosa destacó los elementos claves del pase a la gran final: “Valentía, personalidad, disciplina, corazón, eso que hay que meter en este tipo de partidos. Extraordinaria la postura de nuestro equipo. Inteligente, sabíamos que con un gol bastaría, sabemos que si ellos metían un gol y nosotros metíamos uno, ellos estaban obligados a meter dos más, jugamos con esa situación que el reglamento nos da. 10 puntos para Alebrijes, repito, dejamos en el camino a un equipo favorito para ganar la competencia”.

En las acciones finales del cotejo, Alebrijes se dedicó a defender el resultado y al final de los 180 minutos, avanzó a la final. Elemento que no vio con malos ojos el técnico, ya que el resultado fue el boleto por el título: “Justo para mí es que hayamos ganado. Las maneras, las formas, al final esto es fútbol y se vale. Tu observas fútbol en el mundo y esto no lo hacemos solamente nosotros. Es algo que manejamos bien, nosotros lo hacemos no porque sea nuestra característica, sino porque en estos momentos y para este partido, era la postura que debíamos de tomar”.

El trabajo de Jonathan Hernández fue muy cuestionado durante el juego, pero para Rubirosa fueron justas las decisiones del silbante: “Tendencioso no lo sentí y no lo digo porque haya ganado, creo que en varias jugadas en las que nos amonestan a nosotros fueron similares a los de ellos y no hubo tarjeta”.

Para finalizar, el estratega expresó su sentir por haber ganado la serie y todos los desafíos a los cuales se enfrentaron en el semestre: “Afortunados, no podría mencionarlo de otra manera, afortunados. Esto se trabajó, el equipo hizo una pretemporada de dos meses y medio, ningún otro equipo hizo una pretemporada tan larga, este equipo se sometió a un esfuerzo físico durante mucho tiempo porque contemplábamos que íbamos a llegar a estas instancias y que lo íbamos a necesitar. Extraordinario grupo de personas, extraordinario grupo de profesionales y me parece que se merecen estar aquí (en la final)”.

Por primera vez en la historia del Ascenso, los Alebrijes llegan a la final de la liga de plata, sin embargo, en la Copa MX ya disputaron un campeonato el cual perdieron contra los Tigres.