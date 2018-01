Guía VAVEL Clausura 2018: Alebrijes Oaxaca

Google Plus

Los Alebrijes de Oaxaca desde su creación han sido un equipo serio y comprometido de la mano de la familia San Román, consiguiendo el título en el torneo de Apertura 2017 de la Liga de Ascenso, quienes a pesar de ya no tener la nómina de años atrás sigue siendo una institución de prestigio.

Durante el Apertura 2017 se mantuvieron la primera fase del torneo como líderes, teniendo un bajón en su cosecha de puntos a medio torneo, por lo que fueron bajando posiciones hasta quedar en el quinto lugar general pero con la ventaja de sacudirse la presión de ser favoritos pero sin perder su lugar en la fiesta grande.

Ya en la liguilla la historia cambia y los dirigidos por Irving Rubirosa demostraron que en el fubtol se tiene que aprovechar hacer valer la localía, misma que a pesar de cerrar de visita toda la liguilla fue la clave para lograr el campeonato al conseguir en casa resultados favorables en los juegos de ida, dejando fuera en primera instancia a los Cañeros de Zacatepec en los cuartos de final, mientras que en la semifinal se enfrentaron a los Toros del Celaya.

En la final de nueva forma su condición de local fue básica, logrando llevarse un triunfo de uno por cero en la ida, mientras que en la vuelta fueron derrotados de último momento, por lo que los tiempos extra fueron inevitables para de ahí irse a la tanda de penales y posteriormente consagrarse con el título de campeones.

Aunque todo pereciera felicidad, a partir del Apertura 2017, la Federación Mexicana de Futbol fue clara, dictó las reglas que tendría que tener un equipo para que pueda ascender, algo a lo que los Alebrijes no tienen derecho al no contar con un estadio que albergue las butacas necesarias. A pesar de que el ITO es uno de los nuevos estadios de la Liga, al momento solo tendría derecho al premio económico, por lo cual ya la directiva está tomando cartas en el asunto, porque de lograr ascender no querrán deshacerse de la franquicia.

A pesar de todo lo anterior, los Alebrijes se reforzaron en todas sus líneas en el mercado nacional y ya se preparan para buscar el bicampeonato cuando visiten al Atlético de San Luis el próximo cinco de enero en el césped del Alfonso Lastras, donde habrán de hacer su aparición como los campeones del Ascenso y refrendar su título.

Altas para el Clausura 2018

David Toledo: El medio campo de los campeones tendrá refuerzo de lujo, el oriundo de esa ciudad llega para ser profeta en su tierra luego de su paso en equipos como Chivas, Pumas, Tigres, llega a los campeones para aportar mayor solidez y mejor ritmo de juego para así buscar el ascenso a primera división.

Emilio Mac Eachen: Zaguero central de origen uruguayo que llegó al futbol mexicano en el pasado Apertura 2017 con el Atlético de San Luis, equipo en el que tuvo actuaciones regulares y constantes, causando un poco de sorpresa su salida para reforzar la línea de fondo de los actuales campeones de la Liga de Ascenso.

Edgar Alaffita: Jugador joven que a sus veintiún años y de muchas cualidades por la banda derecha, llega para aportar velocidad y excelente táctica al equipo campeón luego de su paso con los Rayos del Necaxa, donde había sido petición de Ignacio Ambriz, ahora está listo para volver al Ascenso, categoría en la que cuenta con amplía experiencia.

Carlos Rosel: En uno de los movimientos más mencionados en la Liga de Ascenso, procedente de las Águilas del América se suma al medio campo de los Alebrijes uno de los mejores mediocampistas del mercado nacional para que junto a David Toledo formen una media imbatible, luego de las carencias que se tuvieron en esa zona durante el torneo anterior.

Sergio Napoles: El originario de Cancún se suma a las filas del campeón del Ascenso MX, para aportar experiencia en la banda izquierda, donde habrá de acompañar a Orlando Pineda, sienda esta una de las mejores posiciones que tuvieron los de Oaxaca en el torneo anterior, teniendo la habilidad de jugar como volante y lateral.

Carlos Cauich: Procedente de los Potros del Atlante, el delantero es nuevo elemento de los Alebrijes, equipo al que llega con la misión de ganarse un lugar en el once inicial para que aumente la cuota de goleo del conjunto oaxaqueño, quienes habrán de pelear por refrendar el título y el torneo de Copa.

Bajas para el Clausura 2018

Francisco Estrada: El delantero no entró más en los planes del equipo campeón y a pesar de su corta pero sólida carrera, quien solo ha militado en dos conjuntos al tener su formación los Potros del Atlante, equipo en el que militó desde el 2012, sufriendo el descenso, para luego quedarse hasta ser cedido a los de Oaxaca, equipo en el que duró más de un año.

Fernando Cortés: Los de Oaxaca dieron de baja un delantero más, el experimentado jugador ahora se tendrá que quedar sin actividad al no haber encontrado acomodo en el draft, luego de no haberle ido de la mejor forma en su segunda etapa con los Alebrijes, equipo en el que ya había militado en el 2014, antes de jugar con el Irapuato y los Murciélagos.

Diego Castellanos: La directiva de los Alebrijes decidió que Castellanos no seguiría portando la camiseta de los campeones, en lo que sin duda fue una limpia total en la delantera y a pesar de sus habilidades gracias a su gran estatura todo parece indicar que tendrá que esperar seis meses para encontrar un equipo interesado en sus servicios.

Joao Farinello: El zaguero brasileño que llegó con los oaxaqueños para el torneo de Clausura 2016 no entró más en los planes del equipo y luego de prestar sus servicios por el lapso de un año tendrá que volver a buscar una oportunidad en el futbol de su país, dado que no tuvo algún ofrecimiento durante el mercado de piernas.

Hombre a seguir para el Clausura 2018

Orlando Pineda: El canterano de los Pumas de la UNAM vive su segunda etapa con los Alebrijes, equipo al que le dio un plus por la banda izquierda.

A pesar de haber estado un torneo sin actividad supo sobreponerse a todo hasta ganarse un lugar en el once ideal de Rubirosa durante el torneo de Apertura 2017, siendo una pieza fundamental para la obtención del título como campeones. Durante la liguilla los mejores balones pasaron por sus pies, marcando una diferencia total en la final de ida y siendo factor determinante su actuación en el juego de vuelta, debido al gran aporte que la da su experiencia.