David Toledo: "Nos llevamos un punto muy importante"

(Foto: Rodrigo Peña I VAVEL)

Los Alebrijes de Oaxaca se mantienen en búsqueda de calificar a los octavos de final de la Copa MX, pues tras empatar sin goles este martes continúan compartiendo el liderato del grupo con el Puebla a falta de 3 encuentros de la fase de grupos.

Al finalizar el encuentro, el mediocampista oaxaqueño, David Toledo aseguró que la dinámica del equipo fue buena para seguir con el sueño de avanzar en la Copa: "Fue un partido difícil, nosotros sabíamos que ellos manejan bien la pelota, pero el equipo se comportó muy bien y nos vamos contentos porque sacamos un resultado importante que nos permite todavía pensar en calificar a la siguiente ronda de Copa".

Asimismo, Toledo Bosquez reconoció que su proceso de acoplación al plantel se ha dado paulatinamente y buscará seguir aportando al equipo en búsqueda de los objetivos grupales: "Bien, me siento muy bien, cada vez me voy acoplando más, sabemos que en la Liga de Ascenso se trata de más dinámica, de correr mucho más y poco a poco me he adaptado a lo que el equipo requiere de mi; hoy el equipo jugó bien, le jugó al tu por tu al Puebla, presionando desde la salida, no venimos a encerrarnos y al final nos llevamos un punto importante, que nos deja tranquilos, pero no satisfechos porque aún hay cosas que mejorar".

Finalmente, Toledo aseguró que volver al Estadio Cuauhtémoc le trajo buenos recuerdos por su estancia con el club poblano: "Muy contento de haber venido, tenía muchas ganas de venir, de jugar y me trae buenos recuerdos, estuve dos años y medio acá y me trataron muy bien y hoy estoy muy contento de poder ver a mis compañeros".