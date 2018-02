El campeón se despide de su invicto al caer contra Leones Negros

Google Plus

El conjunto universitario comienza a tomar forma y ritmo en el Clausura 2018 debido a que ligó su segunda victoria de forma consecutiva y de paso, le quitó el invicto al campeón Alebrijes que perdonó jugadas muy claras de gol en la primera parte, sin embargo, terminaron por costarle en los segundos 45 minutos y no se pudo levantar del marcador adverso.

Inició el partido con dominio de los locales y apenas a los cinco minutos de acción el defensor Cervantes se fue de atacante y logró sacar un buen remate a primer poste que rechazó el guardameta a tiro de esquina. Dos minutos más tarde, ahora fue el servicio desde el sector derecho y Cauich se alzó en el área chica y remató a las manos de López, en el rebote le volvió a quedar al ex azulgrana quien no hizo un buen contacto y la pelota se fue a un costado.

La tercera fue la vencida

La tercera jugada de peligro fue la buena para los Alebrijes que, después de un centro y una serie de rebotes dentro del área, Monreal tomó la pelota y sacó un potente remate que se incrustó al fondo de las redes para adelantar a los locales uno por cero.

El acecho de los pupilos de Irving Rubirosa continuó y al minuto 21 Acosta recibió dentro del área, la bajó de pecho y sacó el disparo que se fue por encima del marco. Segundos después Cauich volvió a tener otra oportunidad y de nueva cuenta se la estrelló en el pecho al portero quedándose cerca del segundo tanto. Al 29’ Monreal se animó a sacar un potente tiro, aunque se fue muy por arriba de la portería del guardameta universitario.

A partir del minuto 30 del primer tiempo los visitantes comenzaron a tomar más la posesión de la esférica en medio campo y, aunque no generaron aproximaciones importantes de gol en los últimos minutos del primer tiempo, el partido se jugó en territorio de Alebrijes.

Rugido Feroz

El dominio de los melenudos se notó rápidamente en la parte complementaria cuando Dos Santos bajó la pelota dentro del área chica, se perfiló y ante el achique del guardameta, cruzó la pelota para empatar el partido a un tanto.

Unos Alebrijes desconcertados con el mejoramiento ofensivo del rival, apenas pudieron generar un tiro de esquina en el cual encontraron completamente sólo a Noya quién sacó el testarazo que pasó ligeramente por arriba del marco.

Al 60’ tiro libre para los Leones Negros por la banda de la izquierda en el que el servicio fue a primer poste y Vázquez alcanzó a desviar con la cabeza cambiándole la trayectoria a la pelota, dejando imposibilitado a Hernández para marcar la voltereta del partido dos por uno.

Con el marcador abajo, Alebrijes tuvo poca reacción para poder empatar el juego, si bien es cierto que se adueñó del balón, no pudo generar importantes acciones de gol que complicaran el resultado a los melenudos. Al 67’ Acosta realizó el tiro que se fue muy desviado; siete minutos más tarde Cauich contactó la pelota a primer poste, pero volvió a machucarla y su tiro pasó muy cerca de la portería. En la recta final del partido, Oaxaca se empecinó a meter centros al área que no produjeron daño alguno, de hecho, al minuto 92’ los universitarios gestionaron el contragolpe que Vázquez condujo y metió la diagonal al recién ingresado Quintero quien abanicó la esférica frente al portero y los Leones Negros dejaron ir el tercero del enfrentamiento.

Los Leones Negros sumaron seis puntos en esta jornada doble y regresarán al Estadio Jalisco para recibir a los Bravos de Juárez. Mientras que los Alebrijes volverán a ser locales la siguiente semana contra Venados.