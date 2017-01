El trajín del otrora Ascenso MX

(Fotomontaje: VAVEL)

Toda mi vida he sido aficionado a los Pumas de la UNAM, de ir al estadio desde los tiempos de Claudio Suárez y compañía. Siendo coyoacanense era tan sencillo ir y regresar de CU en poco tiempo, sin embargo la vida nos lleva por caminos insospechados.

Corría el año 2000 cuando por primera vez acudí a un partido de la entonces llamada Primera 'A'; en esa época era un adolescente y vivía en la zona de Los Fuertes de la ciudad de Puebla. Un sábado de flojera como cualquier otro, en un periódico local vi anunciado el partido Ángeles de Puebla vs Jaguares Colima, pactado para el domingo a las 12 y le dije a mi papá que fuéramos a ver qué tal el mitote, pues el Estadio Cuauhtémoc nos quedaba a no más de 10 minutos en carro.

Cabe aclarar que en años anteriores, por ahí del 96-98 ya había tenido ligeros acercamientos a la división de ascenso, pues algunos partidos los pasaban en TV Azteca los sábados o domingos alrededor de las 8 AM, específicamente llegué a ver de los Brujos de San Francisco, Zacatepec, Cruz Azul Hidalgo, una semifinal Tigrillos vs Zacatepec y la final Curtidores vs Yucatán. Me asombraba ver y saber que existía un mundo alterno a la Primera División.

Desde su creación, hace 23 años, han existido 147 equipos

Siempre trato de ver el mayor número posible de partidos cada jornada del máximo circuito; me gusta el futbol, pero a final de cuentas son los mismos equipos y estadios de siempre, y en ese tiempo recuerdo los aburridos partidos de Santos o Toros Neza los domingos a las 4 que eran los últimos. Sólo me deprimían porque se acababa mi mundo futbolístico y había que prepararse para ir el lunes a la escuela.

Así pues, llegó el día de mi debut como aficionado en la división de plata: Ángeles de Puebla era esa franquicia que quedó a la deriva después del descenso de Puebla en Monterrey en 1999, cuando éstos compraron a Unión de Curtidores, que había ascendido, para no quedarse sin Primera División. La directiva no pudo o quiso deshacerse de la franquicia descendida y la dejaron en Primera A como su filial.

En cuanto a Jaguares Colima fue hermoso ver un uniforme tan original, era como el de Croacia pero con cuadros azules, vivos en rojo y la cabeza de un jaguar negro estilizado. En su plantel tenían a 4 ó 5 jugadores de origen africano; quedé impresionado de ver que en esa división podía haber varios extranjeros. De igual manera, y sin saberlo, ese día vi al 'Bofo' Bautista en sus inicios, un perfecto desconocido con el número 65. De hecho, ese día, cuando entró el 'Bofo' de cambio, él y otro jugador tenían el mismo número y tuvieron que pintarle con plumón para que se viera diferente. Una muestra del desorden imperante en esa división.

Imposible olvidar el debut de un tal 'Bofo' Bautista con Jaguares Colima

El partido finalizó 3-3 y jamás olvidaré un error fatal del portero colimense que casi acaba en autogol. Un defensa le pasó el balón, éste lo quiso pisar, pero se le fue y casi entraba a la portería aunque lo alcanzó a rescatar. De los goles no tengo mucha memoria, sólo uno de Jaguares Colima porque lo metió uno de los africanos. Vaya golazo. Se me grabó su nombre: Joseph Tchango, incluso alcanzó a jugar en primera con Tecos.

Desde entonces la división me cautivó y la empecé a seguir. Ese mismo torneo, Jaguares Colima y Halcones de Querétaro eran los dos candidatos a descender a Segunda División. Al final se fue Halcones, pero compraron la franquicia de Jaguares para mantenerse en el circuito y ahí fue el final de ese equipo, curiosamente Halcones volvería a descender dos torneos después. Me quedé decepcionado al saber la noticia pues le había agarrado cierto gusto a Jaguares Colima y seguía sus resultados por internet, en una página austera pero oficial de la misma división; de esas que te enterabas del resultado uno o dos días después de los partidos, y era la única forma.

Después de aquella experiencia fui a unos partidos más. Ángeles de Puebla duró otros torneos aunque también desapareció para dar origen a un equipo llamado San Sebastián de la Universidad Cuauhtémoc, en la misma ciudad y estadio, un equipo muy gris y con muy poca afición que estaba destinado a morir rápido. Ahí jugaron conocidos como el Rambo Sosa y Cecilio de los Santos, entre otros. También acudí a algunos de sus partidos y me tocó ver cosas interesantes y equipos desconocidos. Cabe mencionar que a la par de Ángeles/San Sebastián hubo otro equipo poblano en la división llamado Lobos UAP, filial del Atlante, y por supuesto se llegaron a enfrentar. Terminando el torneo de invierno 2001, un día, así sin más, se anunció que San Sebastián se iba a Chiapas y Lobos a Oaxaca. De un momento a otro la ciudad se quedó sin división de ascenso, pero a casi nadie le importó, pues había Primera División.

Durante la temporada 94-95 se fundó la Primera A con 15 equipos, al día de hoy, a casi 23 años de ello, sólo uno de ellos se ha conservado con su franquicia original y es un exitoso equipo en Primera División: Pachuca, los demás ya no existen como tales. Para la siguiente temporada (95-96) se incrementó el número a 16 equipos, siendo apenas el segundo torneo (largo) de existencia de la división; un equipo desapareció, otro cambio de sede y uno apareció por expansión, esto apenas era el inicio de un muy largo y negro historial.

El club Correcaminos se hizo presente en la división, tras descender. De los equipos participantes de esa temporada y la inaugural, sólo Correcaminos sigue militando dentro del circuito, nunca han podido ascender y son el equipo con más torneos jugados.

Tras su descenso a Primera A, Correcaminos jamás ha vuelto a subir | Foto: ExtremoDeportivo

En los cerca de 17 años que llevo siguiendo el Ascenso MX, me ha tocado ver y saber de todo. Según la Federación Mexicana de Futbol, ésta rama fue creada como un peldaño entre la segunda y primera, con el fin de reducir la brecha entre ellas y tener una antesala competitiva del máximo circuito. Sin embargo, lo que realmente ha sido durante su existencia es un laboratorio en donde federativos, empresarios, equipos de Primera, promotores, ex jugadores, lavadores de dinero y hasta delincuencia organizada hacen sus experimentos y negocios. Muchas veces jugando con la ilusión de inocentes aficiones de ciudades o pueblos que sólo quieren ver fútbol que no sea de llano y a sus jugadores e ídolos representando a la playera de su equipo y comunidad.

La división ha sido cuna de grandes escándalos, que por la poca importancia que le da la gente y medios no se han difundido como debiera ser. Nombraré sólo algunos de ellos sin dar nombres ni muchos detalles, si usted los busca en internet probablemente pueda encontrar noticias al respecto de diversos incidentes. Tales como la toma violenta de un estadio por parte de aficionados tras previa invasión en vísperas de una final de ascenso; numerosas batallas campales entre jugadores; riñas de aficionados en muchos partidos dentro y fuera del estadio; incluso con carros dañados, volteados o quemados en estacionamientos; personas lesionadas o fallecidas tras grescas, amenazas con armas de fuego a jugadores; árbitros con “calambres” en semifinales; invasiones de campo; suspensiones de partidos por violencia; gases lacrimógenos en hoteles de concentración; micrófonos en vestidores; alumbrado que se apaga en liguilla cuando el equipo visitante está atacando; camiones apedreados; vestidores destrozados por equipos; robos arbitrales descarados; acusaciones por corrupción y comprar ascensos; corretizas de gente del pueblo a aficiones visitantes; conversaciones de amaños que salen a la luz; equipos dados de baja por tener dinero y dueños de dudosa procedencia; numerosos problemas de pago a jugadores y cuerpos técnicos, y esto es sólo lo que me salta a la mente.

Lo anterior tenemos que sumarlo a los innumerables cambios de sede, cifra de equipos que han participado, desafiliaciones, expansiones, cambios al sistema de competencia y un largo etcétera.

Por ejemplo, desde que se creó la división, han participado 147 equipos en un lapso de casi 23 años con equipos que juegan en estadios de béisbol, sedes atípicas en pueblos como Cihuatlán con inmuebles muy pequeños, innumerables filiales de primera división, estadios cayéndose en pedazos, campos prácticamente de tierra con hormigueros, torneos de hasta 24 participantes con muchas filiales de primera y divididos en zonas, torneos de 13 equipos, exagerado número de cambios de sede cada torneo e incluso a medio desarrollo, equipos que decidieron dejar de participar como Durango, franquicias creadas por expansión como la actual de los Xolos, casos donde no llegan a jugar un partido y lo pierden por default, equipos que solo existieron por 6 meses, juegos oficiales con playeras genéricas y provisionales, conjuntos que ya estaban haciendo pretemporada y no les permitieron participar, varios torneos sin descensos, ascensos de segunda negados, equipos cuya sede era el Centro de Alto Rendimiento y otros a los que no se les permitió usar cierta sede y tuvieron que buscar una de emergencia. Hasta hubo una época reciente en que de tantas desafiliaciones, la liga llegó a estar con 13 equipos y las liguillas duraban un mes o más. Otros casos inverosímiles fueron los de Tigres y Tigrillos, que eran del mismo dueño y jugaron dos torneos compartiendo el Estadio Universitario, así como Tiburones Rojos de Veracruz y Tiburones Rojos de Coatzacoalcos, caso parecido aunque en diferentes ciudades de ese estado.

Éste es sólo un pequeño resumen de lo que ha sido este trajín ahora llamado Ascenso MX de nuestro querido fútbol mexicano. Una liga de escándalos y experimentos que, después de tanto daño a las aficiones y al fútbol, busca tener una solidez y dejar atrás todo lo que históricamente la tiene satanizada.

Actualmente cuenta con 18 equipos que parecen tener una solvencia y respaldo adecuado, canales de TV que transmiten la mayoría de los partidos. Hoy en día puedes ver a casi todos los equipos por televisión de paga o internet, cuando antes ni siquiera una final de ascenso era transmitida y si bien te iba podías seguir los partidos por radio. Alguna vez leí que en la Liga de Ascenso tienes mucho que perder: si no asciendes es quedarte al menos un año más en ese infierno y todo lo que eso conlleva o incluso desaparecer.

Necaxa, último en regresar del limbo | Foto: Internet

Problemas y eventualidades siempre las va a haber en el ascenso y otras ligas, pero difícilmente podremos ver en la actualidad lo que se presentó años atrás, aunque sin duda, es como un campo de guerra cuyas huellas de lo acontecido nunca se podrán borrar.