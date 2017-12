Apertura 2017, el peor torneo del Atlante desde el Verano 2000

Google Plus

Foto: Ascenso MX

101 años de tradición no se están celebrando como se debe. Atlante durante todo el 2017 no consiguió entrar a la fiesta grande y, por si fuera poco, registró apenas 11 puntos en el Apertura 2017, igualando lo hecho en el Verano 2000 cuando solo lograron la misma cantidad de puntos, aunque en aquella ocasión ganaron dos juegos (de local ante Toros Neza y Pachuca), cinco empates (América, Celaya, León, Monterrey y Veracruz) y 10 derrotas, señalando que fueron 17 partidos disputados y no 15 como en este torneo.

Aunque en el primer semestre no llegaron los resultados deseados, después de conseguir liguillas consecutivas y lograr un par de subcampeonatos, la dirigencia presentó un nuevo organigrama donde se anunció la llegada de Eduardo Rergis como Vicepresidente deportivo, Luis Cámara como el nuevo Presidente y, además, con bombo y platillo se integró a la dirección técnica el técnico campeón del mundo sub 17: Raúl 'potro' Gutiérrez.

El equipo comenzó de buena forma el torneo, logrando una goleada en la jornada uno ante Cafetaleros de cuatro por uno (mismo que a los 20 minutos salió fracturado del juego Lizandro Echeverría), y en la fecha tres derrotaron al que fuera líder de la competencia (Celaya) uno por cero. Posteriormente, los Potros ligaron tres derrotas consecutivas hasta que llegó el duelo ante Mineros en la semana siete, en el cual lograron rescatar un punto en el Estadio Andrés Quintana Roo y en el cotejo siguiente, vencieron a domicilio a los Dorados de Sinaloa.

Después de suspenderse la liga debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre, el Atlante entró en una debacle; perdió con Alebrijes y en partido pospuesto empató con Leones Negros. A partir de ese momento, no pudo levantarse en la liga y acumuló cinco derrotas en la recta final de la campaña, anotando sólo en dos ocasiones y recibiendo 13 goles.

En la Copa MX sólo logró una victoria en la última jornada ante el Puebla para avanzar a octavos de final, ya que previamente había registrado dos empates (ambos contra Xolos) y una derrota ante la franja. Previo al enfrentamiento contra el Toluca, se cesó a Gutiérrez y tomó su lugar Eduardo Rergis, en el cual los Potros empataron a uno y eliminaron en penales a los Diablos Rojos; en el juego de cuartos de final eliminó al campeón del certamen con el mismo resultado a uno en tiempo regular, posteriormente desde los once pasos eliminaron al Guadalajara. Una vez finalizado el torneo de liga, la directiva anunció una nueva modificación en el timonel técnico con la llegada de Sergio Bueno para encarar el Clausura 2018, sin embargo, en el duelo correspondiente a las semifinales contra el Pachuca, poco pudieron hacer en el descalabro de dos goles por cero.

Las malas noticias siguieron llegando para los Potros, ya que se dio a conocer el adeudo que tienen con los jugadores en este semestre y en caso de no hacerlo, podrían llegar a tener problemas más severos.

A pesar de igualar en cantidad de puntos a lo conseguido en el Verano 2000, cabe señalar que esa vez el equipo estaba en primera división y en esta ocasión, en la llamada 'Liga de Plata', por lo que resulta más escandalosa la pésima temporada del Atlante.

El 4 de diciembre el equipo regresó para hacer la pretemporada de cara al siguiente torneo, en el cual se esperan cambios en el plantel y un mejor andar futbolístico y numérico para el próximo semestre, en donde el objetivo seguirá siendo retornar al Atlante a la Liga MX.