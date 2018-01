Juan de Dios Hernández: “Atlante está diseñado para pelear el ascenso”

Google Plus

Atlante ya sufrió su primera derrota del Clausura 2018 y fue ante Celaya durante la Jornada 3, ahora trabajan a marchas forzadas para poder retornar a la senda del triunfo cuando reciba como de local al equipo de Atlético de San Luis.

Será este viernes ante los potosinos en el duelo de la Jornada 4, cuando se cumplirá medio año de la última victoria de los Potros en tierras quintanarroenses, en la actualidad el equipo atlantista marcha en la clasificación del Ascenso MX en la sexta posición con 4 puntos, cosecha de 1 triunfo, 1 empate y 1 derrota.

El torneo aún empieza, por tanto el conjunto azulgrana buscará retomar el buen camino para seguir manteniéndose en los primeros puestos, por ello el cuerpo técnico y el plantel, saben que esta temporada será la oportunidad para pelear por el regreso a la Primera División.

Para el mediocampista de los Potros, Juan de Dios Hernández, quien ha disputado 120 minutos en el terreno de juego, declaró que cada día se adaptan al sistema de juego de Sergio Bueno.

“Hicimos una pretemporada bastante dura, trabajamos mucho en lo físico, el equipo está tratando de correr los noventa minutos. Vamos adaptándonos en el sistema que Sergio nos pide y creo que conforme vayan transcurriendo las jornadas, nos vamos a ir sintiendo mas acoplados y desplegaremos un mejor futbol, que es la pretensión. Tenemos un cuerpo técnico bastante exigente que todos los días te hace trabajar, repetir los movimientos, para mejorar, llegar bien a los partidos e imponerte dentro de la cancha”.

Juan de Dios Hernández detalló que su padre Juan Hernández, que jugó para grandes equipos del futbol mexicano, es su ejemplo a seguir, en la que ha sido una pieza importante en su crecimiento como futbolista y considera que los Potros están para pelear por el Ascenso.

“Mi padre lo que siempre me ha pedido es que trabaje al máximo, que no me guarde nada, que sude la camiseta, que represente a esta gran institución de la mejor manera. Uno trata de llevar los concejos dentro de la cancha, aportando mi granito de arena y junto con mis compañeros conseguir cosas importantes. Este plantel esta diseñado para pelear el ascenso”.