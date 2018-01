Atlante ‘B’ empata en Tamaulipas

Google Plus

Uno de los peores partidos de la temporada fue el que disputaron Correcaminos y Atlante, a tal grado, que ninguno de los dos equipos durante 90 minutos pudo generar un realmente clara de peligro. Correcaminos demostró el por qué es uno de los peores equipos de la campaña pues, con Ricardo Rayas no se ve conjunción y en la ofensiva se muestran descoordinados y con falta de ‘ponch’. Por su parte, los Potros de Hierro dieron la sorpresa desde la decisión del estratega Sergio Bueno al no contar con sus jugadores titulares y darles la oportunidad a todos aquellos elementos que no habían tenido actividad; ningún elemento que jugó en la última fecha en la victoria ante el Atlético de San Luis repitió está noche en Tamaulipas.

Un partido que fue demasiado trabado los 90 minutos, Correcaminos inclinó la balanza en la posesión de la pelota, pero nunca pudo generar una jugada de peligro sobre el marco del Atlante. En cambio, los Potros rara vez sobrepasaron media cancha y salvo un desborde en los minutos finales, no pudieron llegar al área de Velázquez.

Apenas al minuto 5’ se dio el cabezazo de Gamboa que pasó desviado de la portería; diez minutos más tarde el conjunto local reaccionó con disparo de media distancia el cual se fue muy desviado del marco. Al 30’ Velasco se animó a cobrar el tiro libre directo que pasó ligeramente por encima de la portería. El conjunto de Correcaminos insistió en la recta final del primer tiempo con un par de remates sin cuidado que controló sin ningún problema Eduardo Bravo.

Para la parte complementaria al 54’ el hijo del entrenador de los azulgrana ejecutó el tiro libre que fue pasado a segundo poste, sin embargo, en el recentro la defensa rechazó oportunamente. Al minuto 74 tuvieron que ingresar las asistencias por un choque en el cual quedó lesionado el refuerzo extranjero argentino Esperón.

Los instantes finales Correcaminos hizo todo lo posible por marcar el gol de la diferencia, pero sus intentos fueron en vano porque fueron bien controlados por la zaga azulgrana. Al 86’ probablemente se dio la jugada más peligrosa del partido cuando cayó el gol por los locales, aunque fue anulado por el silbante debido a un empujón hacia un defensa atlantista; la última jugada del partido acabó en tiro libre directo a favor de los locales, en donde el guardameta Velázquez se fue al área para intentar hacer el remate, pero de nueva cuenta fue desperdiciado.

Con este empate sin anotaciones, Correcaminos llega a tres puntos en la temporada y sigue sin ganar en el Clausura 2018, el próximo sábado estará visitando a Cimarrones. Por otro lado, los Potros se mantienen en los primeros puestos de la tabla al alcanzar ocho unidades y el viernes regresarán al Andrés Quintana Roo para recibir a los Potros UAEM.