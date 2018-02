Atlante ya igualó la misma cantidad de puntos que en el Apertura 2017

Google Plus

Foto: Atlante FC

Después de la peor campaña en la Liga de plata al sólo sumar 11 puntos, el Atlante realizó algunos cambios en el plantel con la incorporación de Sergio Bueno como timonel técnico y trajo refuerzos con experiencia para poder aportar y revertir la situación que, en tan sólo seis fechas, cuentan con tres triunfos y dos empates, mismos que obtuvieron en 15 partidos la temporada pasada.

Una importante renovación en el cuadro titular aconteció al ceder en condición de préstamo a jugadores como Carlos Cauich, Óscar Uscanga y Fernando Herrera a otros equipos, los cuales habían sido partícipes de los últimos subcampeonatos del equipo, sin embargo, la directiva determinó que no entraban en planes.

Hombres como Diego Cardozo, Cristian Tarragona y Alan Zamora han tenido una segunda oportunidad para mostrarse con el equipo atlantista, factor que hasta el momento no han desperdiciado debido a que han tenido un mejor funcionamiento futbolístico, en especial el ex campeón atlantista Zamora, quien el semestre pasado llegó a jugar como defensa central y no lo hizo nada bien, ahora colocado como mediocampista empieza a ser pieza clave para la recuperación y ataque de los Potros de Hierro.

También en gran medida los buenos resultados del Atlante se deben a los refuerzos extranjeros, destacando a los siguientes:

Pedro Arce

Si bien es cierto que debutó hasta la jornada tres y apenas lleva 185 minutos en la temporada, es el líder goleador de los azulgrana con tres anotaciones. El paraguayo ha venido a refrescar al equipo y en el último partido contra los Potros UAEM le cambió la cara a la ofensiva del Atlante creando importantes acciones de peligro y anotando el gol de la victoria producto de un gran disparo de volea.

Wilber Rentería

Profundidad por el sector izquierdo es el que ha tenido el colombiano con el club atlantista, dándole explosividad y la posibilidad de atacar y defender con gran calidad debido a su buena velocidad. Rentería llegó a los Potros mediante una prueba que pasó y ha resultado una grata sorpresa para el equipo de Sergio Bueno.

Giancarlo Maldonado

A sus 35 años no es el jugador que imprima velocidad y picardía los 90 minutos, pero si ha funcionado como un revulsivo capaz de generar daño a las defensas contrarias. El venezolano ya cuenta con un gol en este Clausura 2018, pero sin duda es el líder y el gran ícono para la afición atlantista que, con el simple hecho de su presencia, puede aportar mucho para la institución.

Mención honorífica para Francisco Uscanga (líder en asistencias) y el guardameta Gerardo Ruiz, los cuales han sido de los más constantes en los últimos años. Además, los Potros de Hierro anunciaron la llegada de Jairo Vélez y Federico Fernández para apuntalar la ofensiva y se espera que ellos, junto con nombres como los de Iago Soares, Ezequiel Esperón y Uriel Álvarez vayan sumando minutos en los siguientes partidos.