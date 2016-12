Patricio Rubio: "Me motivó la idea de ascender"

(Foto: Dorados de Sinaloa)

Dorados de Sinaloa continuó este martes por la mañana con sus trabajos de preparación, en las instalaciones del Splash Club, de cara a lo que será el torneo Clausura 2017 del Ascenso Bancomer MX, el cual dará inicio el día 6 de enero.

Patricio Rubio, uno de los cuatro refuerzos que llegaron durante el régimen de transferencias, habló con los medios de comunicación sobre lo que han sido estos días de pretemporada con su nuevo equipo, esperando que se pueda repetir el título para ascender de forma directa a la Primera División.

“Estoy contento, la verdad es que me encontré con un grupo muy bueno, buenos compañeros, buenos jugadores y me he adaptado bien. Me motivó la idea de ascender, ya vi que el equipo salió campeón y que viene trabajando bien. La idea es quedar campeón y subir directo”, comentó.

El nacido en Santiago de Chile se describió como un jugador al que le gusta tener el esférico y anotar, manifestando que tratará de aportar para cumplir con los objetivos que tiene el conjunto sinaloense.

“Soy un jugador que le gusta estar con el balón, habilitar y llegar al gol. Lo importante es tratar de aportar mi granito de arena al equipo para ascender y lograr los objetivos”, declaró.

Por último, el delantero dejó atrás su etapa con los Gallos Blancos de Querétaro, con quienes recientemente se coronó en el certamen copero, para concentrarse de lleno en su presente con el equipo de Sinaloa.

“Querétaro ya es pasado, ahora estoy en Dorados. Vamos a tratar de dar lo mejor en cada partido, colaborar con mi granito de arena y ayudar al equipo”, finalizó.

Los dirigidos por el técnico Gabriel Caballero visitarán este miércoles la cancha del Estadio Centenario, para medirse en un amistoso a los Murciélagos de Los Mochis. El partido se celebrará a las 8:30 de la noche y los boletos tendrán un costo de $150.